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NEWSru.ua // В мире // Воскресенье, 1 января 2017 г.
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Австрия с 1 января начала председательствовать в ОБСЕ
время публикации: 14:27
последнее обновление: 14:34
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Австрия с 1 января начала председательствовать в ОБСЕ

Австрия приняла от Германии председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2017 году.

Как говорится на сайте организации, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии представит приоритеты австрийского председательства в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ 12 января.

Как отметил глава австрийского МИД Себастьян Курц, начало председательства Австрии символизируется тремя ключевыми вызовами, с которыми сталкивается ОБСЕ. В частности, он обратил внимание на печальные и запутанные кризисы и конфликты, которые существуют на пространстве организации, на существенное отсутствие взаимного доверия и уверенности между странами, а также на волнующий феномен растущей радикализации и насильственного экстремизма, особенно среди людей молодого поколения.

"Мы должны решительно присоединиться и ответить на эту ситуацию. ОБСЕ является правильной платформой, чтобы это осуществить", - подчеркнул Курц.

"Это мое непоколебимое убеждение, ОБСЕ является фундаментом для безопасной Европы - особенно в эти тревожные времена. Австрия готова взять ответственность и председательствовать во второй раз в организации в течение двух десятилетий", - подчеркнул министр.

Также, ссылаясь на опыт ОБСЕ как организации-посредника, которая способствует единению и согласию в пределах общего пространства для 1,2 миллиарда людей, Курц выразил убеждение, что организация может обеспечивать всеми необходимыми инструментами в продвижении деэскалации конфликтов и создавать возможность для нахождения устойчивых политических решений этих конфликтов, и не в последнюю очередь конфликта вокруг Украины.

"Мы должны делать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее обострение вооруженной конфронтации, в том числе работать с помощью созданных форматов для мирного решения конфликтов в регионе ОБСЕ", - подытожил глава МИД Австрии.

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