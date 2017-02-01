У WikiLeaks есть тысячи документов о кандидатах в президенты Франции Фийоне и Ле Пен

В распоряжении сайта WikiLeaks есть тысячи документов, связанных с двумя кандидатами в президенты Франции, которые считаются лидерами предвыборной гонки - Франсуа Фийоном и Марин Ле Пен. В отношении обоих французская прокуратура начинала расследование. Кроме того, оба политика известны пророссиской риторикой и дружеским настроем по отношению к президенту РФ Владимиру Путину, пишет NEWSru.com.

Во вторник, 31 января, в микроблоге WikiLeaks в Twitter появились сообщения о том, что в архивах организации имеются 1138 документов на Ле Пен и втрое больше на Фийона - 3630 документов. Данные размещены на сайте в открытом доступе.

Обоих политиков на их родине в разное время подозревали в финансовых махинациях. Так, в отношении Фийона и его супруги Пенелопы в настоящее время французская прокуратура проводит проверку, связанную с сообщением в прессе о том, что политик устроил жену в аппарат парламента работать своей помощницей, она получала солидную зарплату, но при этом не исполняла никаких обязанностей.

Во Франции парламентарии могут нанимать на работу своих родственников, но их труд не должен быть фиктивным. В минувший понедельник супруги Фийон первый раз дали показания в рамках расследования - их беседа со следователями длилась около пяти часов.

В свою очередь Ле Пен обвиняется в том, что фиктивно наняла главу партийного кабинета Катрин Гризе и телохранителя Тьери Лежье в качестве своих помощников в Европарламенте, сообщает ТАСС. Из фонда Европейского парламента Гризе было выплачено 299 тысяч евро, а на Леже израсходовано 41,5 тысячи евро. Накануне Ле Пен заявила, что не собирается возмещать Европарламенту деньги, сообщало Reuters.

В декабре 2014 года правоохранительные органы Франции заинтересовались источниками финансирования президентской кампании главы "Национального фронта" в 2012 году. Дело поручили прокуратуре Парижа.

В январе 2016 года финансовая прокуратура Франции объявила о начале предварительного расследования в отношении Марин Ле Пен и ее отца Жана-Мари Ле Пена. Их подозревали в умышленном занижении своих доходов за 2014 год.

Также сходство между двумя политиками наблюдается в их отношении к действующему российскому режиму. К примеру, Фийон во время недавнего визита в Берлин говорил о бессмысленности санкций Евросоюза против РФ и выступал за поиск новых подходов к России. Развертывание противоракетной обороны у российской границы политик назвал ошибкой. Для восстановления отношений с РФ Фийон призвал к решению "украинского вопроса" и "новому экономическому партнерству с Россией".

В свою очередь, Ле Пен в начале января заявила, что не считает незаконной аннексию Крыма. После этого высказывания в Киеве не исключили, что закроют французскому политику въезд на территорию Украины. Ле Пен ранее неоднократно обещала, что в случае победы на президентских выборах во Франции официально признает Крым частью территории РФ. В 2014 году политик говорила о необходимости "демонтажа" Евросоюза, а также сопротивлению логике холодной войны с Россией.

Напомним, что на протяжении президентской избирательной кампании в США в 2016 году сайт WikiLeaks публиковал десятки пакетов данных, включавших переписку членов штаба Хиллари Клинтон - проигравшего кандидата от Демократической партии. В свою очередь, власти Соединенных Штатов пытались установить, кто стоял за хакерскими атаками на демократов.

В результате американская разведка пришла к выводу, что за вмешательство в выборы президента США ответственна Россия. В рассекреченной части доклада разведслужб на эту тему, опубликованной в конце декабря прошлого года, утверждается, что российское руководство с помощью хакерских атак пыталось дискредитировать кандидата от демократов и создать условия, благоприятные для победы республиканца. Причем разведка заключила, что кибератаки приказал организовать лично Путин.

Позже журналисты узнали, что в секретной части доклада американских разведслужб названы посредники между Россией и WikiLeaks, якобы передававшие сайту похищенные документы Демократической партии США для публикации.

В Кремле обвинения со стороны США назвали "голословными". В публичной версии доклада американской разведки о хакерских атаках во время выборов президента отмечается, что методы, инструменты и источники этих исследований не могут быть раскрыты и останутся засекреченными. Таким образом, никаких доказательств в опубликованном докладе нет. С секретной версией ознакомили только бывшего президента США Барака Обаму, его преемника Дональда Трампа и приближенных к ним лиц.

Выборы президента во Франции пройдут весной 2017 года. Первый тур состоится 23 апреля, второй - 7 мая. Фийон, кандидат от партии "Республиканцы", выигравший праймериз центристов, и Ле Пен, возглавляющая крайне правую партию "Национальный фронт", считаются основными фаворитами президентской гонки. Недавний опрос показал, что в первом туре выборов с небольшим перевесом может победить Ле Пен, а во втором ее обгонит Фийон.

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