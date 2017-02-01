Варшава опротестует в Гааге российское расследование катастрофы польского Ту-154

В ближайшее время Польша планирует подать жалобу в Международный суд в Гааге на российское расследование по делу Второй Смоленской катастрофы (или как ее называют поляки "Катынь-2"). Об этом сообщил в среду, 1 февраля 2017 года, руководитель министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, информирует "Укринформ".

"Сначала мы пытались - в течение года - проверить, есть ли возможность напрямую договориться с россиянами. Россияне, как вы знаете, реагировали негативно, иногда высокомерно. Мы также пытались получить поддержку от некоторых наших союзников, учреждений, к которым относимся", - подчеркнул глава польского МИД.

"Однако, поскольку дело идет уже семь лет, наши возможности исчерпаны. В связи с этим, фактически, сейчас идет процесс оформления жалобы в Международный суд, и в ближайшее время мы эту жалобу подадим", - добавил Ващиковский.

По его словам, точный срок подачи жалобы зависит от юристов, однако это могут быть "дни или недели".

Напомним, о возможности привлечения Владимира Путина и его окружения к ответственности за гибель президентского лайнера Ту-154 вместе с Лехом Качиньским и всей польской правящей элитой ранее предупреждал независимый от Кремля российский политолог Андрей Пионтковский.

Согласно его прогнозу, этому активно будет способствовать новоизбранный польский президент Анджей Дуда, представляющий ту же парламентскую партию, что и братья Ярослав и Лех Качиньские. К делу подключится и новое национал-демократическое правительство Республики Польша, заявлял Пионтковский.

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