Однопартийцы Фийона готовят "план Б": кандидата в президенты могут заменить - СМИ

Во французской правоцентристской партии "Республиканцы", вероятно, готовят "план Б" относительно замены кандидата в президенты Франсуа Фийона в случае предъявления ему обвинений по делу о "фиктивном трудоустройстве" и неправомерном получении зарплаты его женой.

Об этом в среду 1 февраля сообщает Reuters.

"Учитывая ситуацию, я думаю, мы могли бы быстро запустить "план Б", - сказал один из депутатов партии Фийона на условиях анонимности.

"Многие уже думают и работают над ним ("планом Б"), но никто не будет открыто о нем говорить", - заявил еще один влиятельный депутат от "Республиканцев".

Как сообщалось, Пенелопу Фийон подозревают в том, что она с 1998 по 2007 годы числилась помощником мужа в Национальной ассамблее, получала зарплату из бюджета, но не выполняла никаких обязанностей. Французские СМИ, которые уже назвали это дело "Пенелопагейтом", выяснили, что жена Фийона в 2012-2013 годах также числилась в штате журнала "Revue des Deux Mondes", которым владеет друг ее мужа, получала зарплату в 5 тысяч евро на месяц, однако также не выполняла в издании никакой работы.

Сам Фийон подозрения в причастности к коррупции отвергает.

Франсуа Фийон занимал министерские посты в нескольких правительствах, а с 2007 по 2012 года был премьер-министром Франции. В 2004-2005 годах он был сенатором, а с 2012 года является депутатом нижней палаты – Национальной ассамблеи.

Фийон считается одним из главных претендентов на победу на выборах президента Франции, которые состоятся 23 апреля (первый тур) и 7 мая 2017 года. Он выиграл праймериз от правых и центристов.

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