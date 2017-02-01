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NEWSru.ua // В мире // Среда, 1 февраля 2017 г.
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Межсирийские переговоры в Женеве перенесли на конец февраля
время публикации: 12:00
последнее обновление: 12:11
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Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что предложил Совету Безопасности перенести начало межсирийских переговоров в Женеве с 8 по 20 февраля

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что предложил Совету Безопасности ООН перенести начало межсирийских переговоров в Женеве с 8 по 20 февраля. Однако приглашения будут разосланы 8 февраля, сообщает Центр новостей ООН.

"Во-первых, мы хотим дать время для того, чтобы инициатива, выдвинутая в Астане, была реализована и режим прекращения огня приобрел стабильный характер. Во-вторых, мы хотим дать возможность правительственной делегации серьезно обдумать необходимые уступки и подготовиться к дискуссиям. Оппозиция получит шанс, учитывая ситуацию, которая постоянно меняется, выработать единую позицию, с которой она придет на переговоры", - сказал Стаффан де Мистура.

Спецпосланник добавил, что в том случае, если оппозиция не сформирует единую делегацию, он воспользуется данным ему правом самому отобрать участников переговоров среди вооруженных групп.

Отвечая на вопрос о повестке дня будущих переговоров, де Мистура выделил три пункта: государственное управление, конституция и выборы.

Ранее переговоры по Сирии проходили в столице Казахстана Астане 23 и 24 января.

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Среда, 1 февраля 2017 г.  

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