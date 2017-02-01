Столица Мексики получила свою конституцию, которая разрешает марихуану и эвтаназию

Столица Мексики Мехико получила собственную конституцию, в которой легализованы эвтаназия и марихуана, а однополые супружеские пары обладают теми же правами, что и традиционные, передает РИА "Новости".

Принятие собственного основного закона стало возможным после изменения статуса с федерального округа на штат.

Обсуждение конституции продолжалось около года. 30 января 2016 года президент Мексики Энрике Пенья Ньето подписал закон о политической реформе столицы страны Мехико, меняющей статус города с федерального округа на штат.

Обсуждение конституции на заседании учредительной ассамблеи шло не просто - усилиями оппозиции многие из внесенных правительством города положений были отклонены. Из проекта конституции были исключены легализация проституции, право голосовать горожанам с 16 лет, введение минимального отпуска в размере 20 дней и фиксированной 40-часовой рабочей недели.

При этом в конституции прописан запрет на приватизацию водных ресурсов города и равенство брака для сексуальных меньшинств, а также принцип преимущества пешеходов перед водителями транспортных средств.

Еще при начале реформы наблюдатели отмечали, что она дает Мехико как равноправному территориальному субъекту гораздо больше возможностей. Город получает финансовую и налоговую независимость от решений центральных властей, а главу провинции можно будет сместить только после референдума.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях Мексики началась кампания, призывающая к бойкоту американских товаров и компаний.

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