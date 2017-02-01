Трамп выбрал кандидата для работы в Верховном суде США и назначил нового главу Пограничной службы

Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру на пустующее почти год место в Верховном суде США - 49-летнего судью-консерватора Нейла Горсача (Neil Gorsuch). Кандидатуру предстоит утвердить Сенату, некоторые члены которого заранее обещали голосовать против любого выдвиженца нового президента.

Трамп назначил нового главу Пограничной службы США



Reuters отмечает, что назначение консерватора Горсача сместит баланс сил в Верховном суде. После смерти Антонина Скалиа в органе стало равное количество судей-консерваторов и либералов, теперь же большинство снова будет у приверженцев традиционных ценностей и трактовок.

Судьи в этот высший орган судебной ветви власти назначаются пожизненно, и потому каждое решение рассматривается не только как кадровое назначение президента, но и как его наследие. Достаточно отметить, что Скалиа, чье место, вероятно, займет Горсач, был назначен на свой пост еще в 1986 году президентом Рональдом Рейганом. К тому же Горсач - самый молодой кандидат на этот пост за последние 25 лет, и если его утвердят, работать в Верховном суде и определять его решения он сможет на протяжении десятков лет, передает NEWSru.com.

После смерти Скалиа место пустовало около года на фоне дебатов о том, должен ли назначать нового судью покидающий свой пост президент-демократ Барак Обама. В день смерти Скалиа проходили очередные дебаты кандидатов в президенты от Республиканской партии, и участники высказались за то, чтобы судью назначал победитель выборов. Обама, тем не менее, пытался сделать это, однако его кандидатуру не утвердил Сенат конгресса, где большинство удерживает оппонирующая ему Республиканская партия.

В этой связи Reuters не исключает, что назначение Горсача также не будет простым, так как демократы в Конгрессе попробуют поквитаться за "провал" предыдущей кандидатуры - что случается нечасто. Некоторые сенаторы-демократы ранее заявляли, что будут голосовать против независимо от того, какого судью предложит Трамп.

Впрочем, президент, выдвигая Горсача, заявил, что послужной список у того "лучше некуда". Он также заметил, что тот может рассчитывать на поддержку от обеих партий. На нынешнюю работу в апелляционном суде в Денвере его утверждали при президенте Джордже Буше-младшем в 2006 году, и тогда Сенат был единодушен.

Reuters описывает Горсача как интеллектуала, приверженца традиционных ценностей, рассматривая его как близкого по духу преемника Антонина Скалиа, который за годы работы стал самым заметным "голосом консерваторов" в этом органе.

Трамп назначил нового главу Пограничной службы США



Управление Таможней и Пограничной службой США объявило во вторник о назначении Рональда Витиелло руководителем пограничного ведомства. Об этом говорится в заявлении на официальной Твиттер-странице учреждения.

"С радостью сообщаем о назначении Рона Витиелло руководителем Пограничной службы США", - отмечается в сообщении.

Витиелло является опытным служащим ведомства, которое охраняет сухопутные границы. Его назначение поддержали профсоюзы.

Смена руководства произошла менее чем через неделю после увольнения его предшественника, Марка Моргана, который ушел с должности сразу после объявления президентом Трампом плана построить стену на границе с Мексикой.