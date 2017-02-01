Иран прекращает выдачу виз американцам. Роухани назвал Трампа "политическим новичком"

Иран в ответ на миграционную политику американского президента Дональда Трампа прекратит выдачу въездных виз гражданам США. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на заявление главы МИД Ирана Мохаммада Джавад Зарифа.

"Антимиграционный" закон Трампа: протест подписали более 900 дипломатов мира



"Иран прекратил выдачу виз для американцев", - говорится в сообщении.

По словам министра, Тегеран больше не будет выдавать визы для граждан США. Он также сказал, что будут возможны исключения, которые будет рассматривать комитет МИД.

Одновременно Ирак заявил, что отказался запрещать въезд в страну гражданам США.

"Мы изучаем варианты решений, однако мы боремся и не хотим навредить национальным интересам", - сказал премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

В свою очередь, президент Ирана Хасан Роухани назвал президента США Дональда Трампа политическим новичком, критикуя введенный ним временный запрет на въезд в Штаты граждан Ирана и шести других преимущественно мусульманских стран. Об этом сообщает Reuters.

"Он (Трамп) раньше не занимался политикой. Он был в другом мире. Это абсолютно новая среда для него. Ему понадобится немало времени и это будет немало стоить Соединенным Штатам, пока он (Трамп. - Ред.) не узнает, что происходит в мире", - подчеркнул Роухани.

По его словам, "сегодня не время делить людей".

Ранее сообщалось, что иранский режиссер Асгар Фархади, кинокартина которого номинирована в этом году на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм", не сможет приехать на церемонию вручения из-за "антимигрантского" указа Дональда Трампа.

"Антимиграционный" закон Трампа: протест подписали более 900 дипломатов мира



Государственный департамент США получил служебную записку за подписью более 900 американских дипломатов со всего мира, в которой они выразили протест временными иммиграционные ограничениями, введенными президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, свое несогласие с официальной политикой дипломаты выразили с помощью отправки писем в системе, предназначенной для внутреннего пользования.

"Памятка несогласных" предупреждает, что новая иммиграционная политика не гарантирует Америке безопасности, но при этом нанесет ущерб усилиям по предотвращению террористических актов.

Ранее представитель Белого дома Шон Спайсер, комментируя недовольство дипломатов, заявил, что американские чиновники, которые не согласны с миграционной политикой президента США Дональда Трампа, должны понимать, что "речь идет о безопасности Америки", а если они не согласны, то могут оставить свои должности.

Дипломаты отметили, что политика Трампа "идет вразрез с основными американскими ценностями".

Президент США в пятницу, 27 января подписал указ, который имеет название "Защита нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты". Он приостанавливает прибытие беженцев в США в течение 120 дней и блокирует на три месяца визы для путешественников из семи мусульманских стран, в том числе из Ирана.

Ранее тысячи ученых с мировым именем, в числе которых 28 лауреатов Нобелевской премии подписали петицию, в рамках которой решительно осуждают изданный президентом США указ о временном запрете на въезд в страну гражданам нескольких стран Ближнего Востока и Северной Африки.

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