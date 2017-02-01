Нетаньяху одобрил строительство ещё 3 тысяч домов для поселенцев на Западном берегу Иордана

Руководство Израиля санкционировало строительство еще 3 тысяч единиц жилья для еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху в Twitter, пишет NEWSru.com.

"Я утвердил предложение министра обороны о строительстве дополнительно еще более 3 тысяч новых единиц жилья в Иудее и Самарии", - написал глава правительства, слова которого приводит ТАСС.

Неделю назад Нетаньяху и министр обороны страны Авигдор Либерман одобрили строительство 2,5 тыс. единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан. Кроме этого, ранее израильские власти одобрили также возведение более 700 единиц жилья в Восточном Иерусалиме.

23 декабря прошлого года Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях.

Документ поддержали 14 членов Совбеза. Делегация США при голосовании воздержалась, не прислушавшись к призывам еврейского государства заблокировать резолюцию. В Израиле сразу же заявили, что не собираются выполнять ее положения.

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