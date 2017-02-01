В Чёрном море стартуют учения НАТО

Военно-морские силы восьми государств примут участие в учениях НАТО "Щит моря", в ходе которых будут отработаны стандартные методы отражения воздушных, подводных и наземных атак. Об этом со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил Румынии сообщает "Интерфакс-Украина".
В учениях будут задействованы 2,8 тыс. военнослужащих из Болгарии, Канады, Греции, Румынии, Испании, США, Турции и Украины, 16 надводных кораблей, одна подводная лодка и десять самолетов.
Учения пройдут с 1 по 10 февраля в восточной части акватории Черного моря на площади в 80 тыс. кв. км.
"Координацию хода учений будет осуществлять командующий румынским флотом, а фрегат "Король Фердинанд" обеспечит руководство военно-морской группой, состоящей из миноносца, четырех фрегатов, подводной лодки, шести самолетов иностранных партнеров, а также 11 суден и четырех самолетов, принадлежащих Румынии", - говорится в сообщении.
С 3 по 5 февраля запланировано прибытие в румынский порт Констанца испанского и канадского фрегатов "Альмиранте Хуан де Борбон" и "Сент-Джонс", входящих в состав Второй группы постоянной готовности объединенных военно-морских сил НАТО.
В порт также зайдет эсминец ВМС США "Портер", оснащенный системой противоракетной обороны "Иджис", турецкая подлодка и фрегат "Фатих", а также один болгарский фрегат.
Военно-морской флот Турции представит два фрегата, два корвета, два ракетных корвета, два тральщика, два корабля, оснащенных ракетами с подвижным стартом.
С воздуха морскую группу будут поддерживать американский самолет-разведчик, турецкий патрульный самолет, два истребителя Военно-воздушных сил Румынии МиГ-21, а также румынский вертолет для эвакуации раненых.
Украина и Греция направят на учения военнослужащих своих ВМФ.
Ранее стало известно, что Британия впервые со времен холодной войны направит в акваторию Черного моря свой эсминец Diamond.
|
Cсылки по теме:
США согласны, что с Россией следует говорить с позиции силы, - Столтенберг
// NEWSru.ua // В мире // 31 января 2017 г.
В Норвегии военно-воздушные силы впервые возглавила женщина
// NEWSru.ua // В мире // 31 января 2017 г.
В ВМС рассказали, как в Чёрном море с захваченных россиянами буровых вышек обстреляли украинское судно
// NEWSru.ua // Украина // 27 января 2017 г.
В Словакии открыли мини-штаб развертывания сил НАТО
// NEWSru.ua // В мире // 25 января 2017 г.
В честь прибытия американских танкистов в 16 польских городах прошли акции "Безопасная Польша"
// NEWSru.ua // В мире // 15 января 2017 г.
Ракетный катер РФ блокирует подход к украинским буровым установкам в Чёрном море - Госпогранслужба
// NEWSru.ua // Украина // 2 декабря 2016 г.
"Си Бриз-2016" увенчался масштабной десантной операцией: вместе с американскими морпехами высадилась и Савченко
// NEWSru.ua // Украина // 27 июля 2016 г.