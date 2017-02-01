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NEWSru.ua // В мире // Среда, 1 февраля 2017 г.
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В Чёрном море стартуют учения НАТО
время публикации: 07:07
последнее обновление: 07:07
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Военно-морские силы восьми государств примут участие в учениях НАТО "Щит моря", в ходе которых будут отработаны стандартные методы отражения воздушных, подводных и наземных атак

Военно-морские силы восьми государств примут участие в учениях НАТО "Щит моря", в ходе которых будут отработаны стандартные методы отражения воздушных, подводных и наземных атак. Об этом со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил Румынии сообщает "Интерфакс-Украина".

В учениях будут задействованы 2,8 тыс. военнослужащих из Болгарии, Канады, Греции, Румынии, Испании, США, Турции и Украины, 16 надводных кораблей, одна подводная лодка и десять самолетов.

Учения пройдут с 1 по 10 февраля в восточной части акватории Черного моря на площади в 80 тыс. кв. км.

"Координацию хода учений будет осуществлять командующий румынским флотом, а фрегат "Король Фердинанд" обеспечит руководство военно-морской группой, состоящей из миноносца, четырех фрегатов, подводной лодки, шести самолетов иностранных партнеров, а также 11 суден и четырех самолетов, принадлежащих Румынии", - говорится в сообщении.

С 3 по 5 февраля запланировано прибытие в румынский порт Констанца испанского и канадского фрегатов "Альмиранте Хуан де Борбон" и "Сент-Джонс", входящих в состав Второй группы постоянной готовности объединенных военно-морских сил НАТО.

В порт также зайдет эсминец ВМС США "Портер", оснащенный системой противоракетной обороны "Иджис", турецкая подлодка и фрегат "Фатих", а также один болгарский фрегат.

Военно-морской флот Турции представит два фрегата, два корвета, два ракетных корвета, два тральщика, два корабля, оснащенных ракетами с подвижным стартом.

С воздуха морскую группу будут поддерживать американский самолет-разведчик, турецкий патрульный самолет, два истребителя Военно-воздушных сил Румынии МиГ-21, а также румынский вертолет для эвакуации раненых.

Украина и Греция направят на учения военнослужащих своих ВМФ.

Ранее стало известно, что Британия впервые со времен холодной войны направит в акваторию Черного моря свой эсминец Diamond.

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