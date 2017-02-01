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NEWSru.ua // В мире // Среда, 1 февраля 2017 г.
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Лидеры Кипра призывали ООН к новым переговорам об объединении
время публикации: 17:50
последнее обновление: 17:50
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Лидеры греческих и турецких киприотов Никос Анастасиадис и Мустафа Акынджи обратились к ООН с просьбой организовать в начале марта новую конференцию с участием государств-гарантов – Великобритании, Турции и Греции

Лидеры греческих и турецких киприотов Никос Анастасиадис и Мустафа Акынджи обратились к ООН с просьбой организовать в начале марта новую конференцию с участием государств-гарантов – Великобритании, Турции и Греции.

Об этом сообщил посланник ООН Эспен Барт Эйде, пишет в среду 1 февраля Cyprus Mail.

"Они подчеркнули свою твердую волю и решимость сохранить набранные темпы в вопросе объединения Кипра", - сказал Эйде.

Как отмечается, лидеры разделенного Кипра также договорились снова встретиться 9 февраля, чтобы попытаться урегулировать нерешенные вопросы.

Напомним, в январе в Женеве состоялись переговоры о воссоединении Кипра, где обсуждались вопросы безопасности и гарантий. Они завершились без подписания соглашения, но с решением продолжить техническое обсуждение к повторному созыва снова на политическом уровне.

Остров Кипр остается разделенным на две части с 1974 года, когда Турция вторглась на Кипр в ответ на попытку переворота ради объединения острова с Грецией. Остров разделился на самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра и признанную в мире Республику Кипр на юге страны.

Кипрский конфликт является основным препятствием для вступления Турции в Европейский Союз из-за отказа Анкары признать Кипр.

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Среда, 1 февраля 2017 г.  

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