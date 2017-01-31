Жебривский: свет в Авдеевку сегодня не вернут – боевики огонь не прекращают, россияне не "подписались"

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявляет о продолжении обстрелов Авдеевки и невозможности восстановить электроснабжение.
Об этом он сообщил во вторник 31 января на своей странице в соцсети Facebook.
"Обстрелы Авдеевки не прекращаются. Письменного подтверждения прекращения огня в зоне ремонтных работ российская сторона в СЦКК так и не предоставила", - говорится в сообщении.
Жебривский отметил, что сегодня ремонтные бригады уже не смогут выйти на место разрыва линии электроснабжения.
"Спасает то, что авдеевский Коксохим сумел поднять температуру теплоносителя в теплосети до 44 градусов", - сообщил он.
На усиление в Авдеевке прибыло 4 кареты скорой помощи из Константиновки, добавил Жебривский.
Напомним, 29 января боевики начали штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций ВСУ, есть потери с обеих сторон. Вследствие обстрелов город остался без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.
Из-за событий в Авдеевке президент Украины Петр Порошенко 30 января прервал свой рабочий визит в Германию.
В ночь на 31 января боевики обстреляли Авдеевку из запрещенных Минскими договоренностями РСЗО БМ-21 "Град". По соглашениям, эти установки должны быть отведены на 70 км от линии разграничения. Однако боевики стреляли из Донецка.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение, сообщалось, что ГСЧС срочно перебрасывает в город дополнительные технические средства. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, входящему в группу "Метинвест", остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обогрев Авдеевки на коксовом газе.
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