 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Вторник, 31 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Жебривский: свет в Авдеевку сегодня не вернут – боевики огонь не прекращают, россияне не "подписались"
время публикации: 16:36
последнее обновление: 17:37
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявляет о продолжении обстрелов Авдеевки и невозможности восстановить электроснабжение

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявляет о продолжении обстрелов Авдеевки и невозможности восстановить электроснабжение.

Об этом он сообщил во вторник 31 января на своей странице в соцсети Facebook.

"Обстрелы Авдеевки не прекращаются. Письменного подтверждения прекращения огня в зоне ремонтных работ российская сторона в СЦКК так и не предоставила", - говорится в сообщении.

Жебривский отметил, что сегодня ремонтные бригады уже не смогут выйти на место разрыва линии электроснабжения.

"Спасает то, что авдеевский Коксохим сумел поднять температуру теплоносителя в теплосети до 44 градусов", - сообщил он.

На усиление в Авдеевке прибыло 4 кареты скорой помощи из Константиновки, добавил Жебривский.

Напомним, 29 января боевики начали штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций ВСУ, есть потери с обеих сторон. Вследствие обстрелов город остался без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

Из-за событий в Авдеевке президент Украины Петр Порошенко 30 января прервал свой рабочий визит в Германию.

В ночь на 31 января боевики обстреляли Авдеевку из запрещенных Минскими договоренностями РСЗО БМ-21 "Град". По соглашениям, эти установки должны быть отведены на 70 км от линии разграничения. Однако боевики стреляли из Донецка.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение, сообщалось, что ГСЧС срочно перебрасывает в город дополнительные технические средства. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, входящему в группу "Метинвест", остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обогрев Авдеевки на коксовом газе.

facebook

Cсылки по теме:

Обстрел боевиками Авдеевки, при котором были ранены местные жители, квалифицирован как теракт, – облпрокуратура
// NEWSru.ua // Украина // 30 января 2017 г.

Жебривский призвал ОБСЕ разместить вооружённую миссию в Новгородском
// NEWSru.ua // Украина // 26 января 2017 г.

"ДНРовцы" обстреляли автобус в оккупированной Еленовке, ранена женщина
// NEWSru.ua // Украина // 20 января 2017 г.

На Светлодарской дуге силы АТО заняли новые позиции и оборудовали опорные пункты, - волонтёр
// NEWSru.ua // Украина // 10 января 2017 г.

Боевики на Рождество обстреляли Харцызск, есть жертвы среди гражданского населения – ГУР
// NEWSru.ua // Украина // 8 января 2017 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 18:51
 Метзавод в Мариуполе сокращает производство из-за нехватки кокса из Авдеевки
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 31 января 2017 г.  

Последняя новость – 18:51

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017