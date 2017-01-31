Более 200 шахтёров на шахте им. Засядько застряли под землей из-за повреждения электроподстанции

Шахта им.Засядько (Донецк) пытается ликвидировать возникшую из-за повреждения электроподстанции аварию и поднять из-под земли более 200 шахтеров, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

"На шахте Засядько авария. С третьей смены не выехало более 200 человек. Причиной стало повреждение электроподстанции. Также выключен резервный подвод", – написал он на своей странице в Facebook.

По данным Волынца, в настоящее время на шахту доставлен генератор и будет предпринята попытка в ручном режиме поднять людей.

ПАО "Шахта им.Засядько" находится на неподконтрольной территории – это один из крупнейших в Украине производителей коксующегося угля. Учредителями ПАО являются государство в лице Фонда госимущества (владеет 16,04% акций) и организация арендаторов шахты.

Напомним, в марте 2015 года на шахте им. Засядько в Донецке произошел взрыв, в результате которого погибли 33 человека.

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