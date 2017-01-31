Лещенко опубликовал план Банковой по захвату канала "112 Украина"

Народный депутат Сергей Лещенко опубликовал план мероприятий по захвату контроля над телеканалом "112 Украина" людьми из окружения президента Петра Порошенко. Об этом политик написал в своем блоге на Украинской правде.

По словам Лещенка президент Порошенко пытается перераспределить медиа-рынок, чтобы сформировать благоприятные условия для своего избрания на второй срок.

Речь идет о попытке окружения Порошенка взять под контроль канал "112 Украина", которая продолжается уже два года.

"Это делалось и продолжает делаться по традиционной схеме - путем создания проблем, а затем - предложения, от которого "сложно отказаться"" - пишет Лещенко.

В частности, депутат напомнил, что на прошлой неделе Нацсовет отказался продлить каналу 112 лицензию из-за якобы непрозрачной структуры собственности. Он опубликовал документ, который свидетельствует о намерении окружения президента "обуздать" телеканал. План включает: прекращение действия лицензий в цифровом мультиплексе MX-5 для пяти предприятий, которые осуществляют трансляцию канала, ограничение присутствия канала 112 в кабельных сетях, отбор лицензии на спутниковое вещание.