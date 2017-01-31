Лещенко опубликовал план Банковой по захвату канала "112 Украина"

Народный депутат Сергей Лещенко опубликовал план мероприятий по захвату контроля над телеканалом "112 Украина" людьми из окружения президента Петра Порошенко. Об этом политик написал в своем блоге на Украинской правде.
По словам Лещенка президент Порошенко пытается перераспределить медиа-рынок, чтобы сформировать благоприятные условия для своего избрания на второй срок.
Речь идет о попытке окружения Порошенка взять под контроль канал "112 Украина", которая продолжается уже два года.
"Это делалось и продолжает делаться по традиционной схеме - путем создания проблем, а затем - предложения, от которого "сложно отказаться"" - пишет Лещенко.
В частности, депутат напомнил, что на прошлой неделе Нацсовет отказался продлить каналу 112 лицензию из-за якобы непрозрачной структуры собственности. Он опубликовал документ, который свидетельствует о намерении окружения президента "обуздать" телеканал. План включает: прекращение действия лицензий в цифровом мультиплексе MX-5 для пяти предприятий, которые осуществляют трансляцию канала, ограничение присутствия канала 112 в кабельных сетях, отбор лицензии на спутниковое вещание.
По данным Лещенка этот документ был направлен в 2015 году тогдашним членом Нацсовета по вопросам телевидения и радио, а ныне депутатом от БПП Григорием Шверком двум адресатам - Екатерине Котенко и Юрию Артеменко, занимавшим должности ответственного секретаря и председателя Нацсовета.
Екатерина Котенко и Григорий Шверк, как уточнил политик, являются людьми, приближенными к Борису Ложкину, а Юрий Артеменко - непосредственно к Порошенку.
Отметим, объявленный в розыск, подозреваемый в растрате депутат Александр Онищенко, который сейчас скрывается в Лондоне, заявил, что президент Петр Порошенко пытался через него купить телеканал "112 канал".
27 мая 2015 года гендиректор телеканала "112" Андрей Подщипков заявил, что "испытывает активные попытки отобрать канал со стороны власти", что проявляется в форме давления Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
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