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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 31 января 2017 г.
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В Запорожье за взятки задержали доцента юрфака: вёл списки "должников"
время публикации: 07:29
последнее обновление: 07:29
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В Запорожье доцент юридического факультета местного университета задержан "на горячем" за системное вымогательство взяток у студентов: такса вымогателя за успешную сдачу экзаменов достигала 1000 грн

В Запорожье доцент юридического факультета местного университета задержан "на горячем" за системное вымогательство взяток у студентов: такса вымогателя за успешную сдачу экзаменов достигала 1000 грн.

В ходе совместной спецоперации СБУ с прокуратурой в одном из высших учебных заведений Запорожья задержан 42-летний доцент юридического факультета, вымогающий у студентов деньги "за успешную сдачу экзаменов"

По данным СБУ, преподаватель юрфака поставил на поток получение денег от студентов, поэтому сдать у него экзамен без взятки было невозможно даже отличникам.

"Во время задержания у доцента юридического факультета найдена экзаменационная ведомость, в которой красным отмечались фамилии студентов, оплативших сдачу экзамена, а черным - те, кто не сдал денег. Также найдены средства, полученные от нескольких студентов, приступивших к сдаче экзамена, преподаватель положил их в Уголовный Кодекс" - отметили в СБУ

В ходе следствия установлено, что преподаватель-вымогатель требовал за сдачу экзамена от будущих юристов, от 400 до 1000 гривен в зависимости от их материального положения.

Преподаватель задержан на основании ч. 3 ст. 368 УК Украины – "получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством и совершенное повторно". Расследование продолжается.

Ранее на взятках погорели работники одесского и киевского вузов.

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