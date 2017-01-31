В Запорожье за взятки задержали доцента юрфака: вёл списки "должников"

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В Запорожье доцент юридического факультета местного университета задержан "на горячем" за системное вымогательство взяток у студентов: такса вымогателя за успешную сдачу экзаменов достигала 1000 грн.
В ходе совместной спецоперации СБУ с прокуратурой в одном из высших учебных заведений Запорожья задержан 42-летний доцент юридического факультета, вымогающий у студентов деньги "за успешную сдачу экзаменов"
По данным СБУ, преподаватель юрфака поставил на поток получение денег от студентов, поэтому сдать у него экзамен без взятки было невозможно даже отличникам.
"Во время задержания у доцента юридического факультета найдена экзаменационная ведомость, в которой красным отмечались фамилии студентов, оплативших сдачу экзамена, а черным - те, кто не сдал денег. Также найдены средства, полученные от нескольких студентов, приступивших к сдаче экзамена, преподаватель положил их в Уголовный Кодекс" - отметили в СБУ
В ходе следствия установлено, что преподаватель-вымогатель требовал за сдачу экзамена от будущих юристов, от 400 до 1000 гривен в зависимости от их материального положения.
Преподаватель задержан на основании ч. 3 ст. 368 УК Украины – "получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством и совершенное повторно". Расследование продолжается.
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