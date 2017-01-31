Регистрация на ВНО начнется 6 февраля

Украинский центр оценивания качества образования заявляет, что регистрация на внешнее независимое тестирование (ВНО) начнется в 10:00 6 февраля и продлится до 17 марта, передает "Интерфакс-Украина".
"До 31 марта будет длится время, на протяжении которого можно будет абитуриенту вносить изменения в свои регистрационные данные", - сказал директор Центра Вадим Карандий на брифинге в Киеве во вторник, 31 января.
По его словам, дополнительное время на регистрацию будет с 3 по 19 мая, но оно будет исключительно для участников антитеррористической операции, жителей Крыма и неподконтрольных районов Донбасса.
"Ожидаем около 300 тыс. участников", - сказал Карандий.
По его словам, по сравнению с 2016 годом ожидается уменьшение количества участников тестирования на 2%, что обусловлено демографическими причинами.
Карандий отметил, что желающие принять участие в тестировании в 2017 году граждане с особыми потребностями при регистрации могут указать форму 086-3/о. В частности, в 2017 году участники с нарушениями зрения получат задания, напечатанные увеличенным шрифтом, а лицам с нарушениями слуха будет предоставлено дополнительное время до 30 минут на выполнение заданий. С 2019 року задания будут адаптированы шрифтом Брайля.
Карандий призвал желающих принять участие в тестировании регистрироваться заранее и напомнил, что, кроме электронного заявления, для участия в тестировании необходимо подать заявление и пакет документов.
Выпускники 2017 года подают документы в свои школы, а выпускники предыдущих годов - в пункты регистрации, которые будут открыты во всех регионах.
Жители неподконтрольных территорий смогут отправить заявления по электронной почте.
Основная сессия тестирования будет проведена с 23 мая по 16 июня, дополнительная - с 3 по 12 июля.
В 2017 году будут приниматься сертификаты тестирования как текущего года, так и 2016 года.
Директор Центра отметил, что выпускники прошлых лет из 12 возможных для сдачи предметов обязательно сдают ВНО по украинскому языку и литературе, а еще 3 предмета выбрать самостоятельно.
В то же время, выпускники школ 2017 года должны будут обязательно сдавать украинский язык и литературу, а также математику или историю Украины, которые будут им засчитаны в качестве выпускных экзаменов в школе.
Еще два предмета выпускники смогут выбрать самостоятельно и результаты одного из них также будут зачислены в качестве результатов школьных экзаменов.
В 2017 году в ходе регистрации на основную сессию тестирования, некоторые категории абитуриентов могут сразу зарегистрироваться на дополнительную сессию. Такая опция доступна, в частности, для учащихся за границей, победителей олимпиад, граждан, которые по религиозным убеждениям не могут сдавать тестирование в основную сессию.
Напомним, в 2016 году серверы ВНО атаковали хакеры.
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