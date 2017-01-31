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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 31 января 2017 г.
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Жена Болотова подозревает, что его отравили
время публикации: 13:16
последнее обновление: 13:16
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Вдова первого главаря "ЛНР" Валерия Болотова Елена сообщила, что муж умер вскоре после того, как выпил чашку кофе в одном из баров Москвы. Накануне смерти Болотов встречался с двумя мужчинами в кафе "Красная машина" в здании Ледового дворца ЦСКА. Дома Болотов стал жаловаться на плохое самочувствие.

"Он весь вечер повторял: "Зачем я выпил этот кофе?" - рассказала Елена Болотова российскому телеканалу Life.

На следующий день Болотов остался дома, чтобы отлежаться, а жена отправилась в больницу, чтобы прикрепить мужа к медучреждению.

Вернувшись домой, она обнаружила бывшего главаря "ЛНР" уже в бессознательном состоянии и тут же вызвала бригаду скорой помощи, но к моменту приезда медиков Болотов уже был мертв.

"Он на свое здоровье особо никогда не жаловался, и мы никогда не обращались в медицинское учреждение ни здесь, ни там. Только иногда он говорил, что сердце покалывает... Сразу после случившегося у меня возникло подозрение, что его отравили", - заявила Болотова.

Напомним, Валерий Болотов умер 27 января, ему было 47 лет.

Болотов стал главарем "ЛНР" в апреле 2014 года, когда его выбрали "народным губернатором" Луганской области. Он участвовал в вооруженном захвате здания Управления СБУ в Луганской области. В августе 14 августа 2014 год Болотов уехал из Луганска. Его сменил на посту главаря "ЛНР" Игорь Плотницкий.

В декабре 2016 года Болотов в интервью обвинил Плотницкого в провокационных обстрелах Луганска летом 2014 года.

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