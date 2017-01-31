Оккупанты выдавливают крымских татар, а теперь взялись и за адвокатов, - Чубаров

Российские оккупанты продолжают притеснение любого инакомыслия в аннексированном Крыму. Об этом заявил народный депутат, один из лидеров Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на состоявшемся 31 января 2017 года митинге представителей общественных организаций в Киеве, передает "Украинская правда".

Он отметил, что Россия делает все возможное для выдавливания крымских татар с полуострова, а теперь взялась и за адвокатов, которые защищают крымских политзаключенных

"Над Эмилем Курбединовым сегодня нависла угроза отлучения от дела Чийгоза и отстранения от защиты Ильми Умерова. Мы переживаем за Эмиля, поскольку знаем, что когда Россия хочет кого-то уничтожить, она не останавливается", - сказал Чубаров.

Акцию в поддержку адвоката Курбединова в центре Киева организовали активисты Krym_SOS и Євромайдан_SOS.

Курбединов является защитником в нескольких резонансных делах, открытых оккупационной администрацией Крыма против общественных активистов. Он защищает нескольких задержанных по делам "Хизб-ут-Тахрир", по "делу 26 февраля", заместителя главы Меджлиса крымскотатарского ИльмУмерова и журналиста Николая Семены.

31 января Министерство иностранных дел Украины направило российской стороне ноту относительно незаконного задержания Курбединова.

26 января представившиеся сотрудниками центра "Э" (по борьбе с "экстремизмом" - ред.) МВД РФ силовики задержали Курбединова, провели обыски у него в офисе и по месту жительства, где зарегистрирована адвокатская коллегия.

Из помещения суда Курбединова увели под охраной, арестовав его на 10 суток.

Курбединов всегда занимал критическую позицию в отношении условий содержания политзаключенных на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым. В частности он заявлял, что с крымскими татарами в СИЗО обращаются как со смертниками.

Кроме того, ФСБ преследует в Крыму занимающегося политзаключенными адвоката Николая Полозова.

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