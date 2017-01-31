Украина поддерживает политику "малых шагов" в диалоге по Приднестровью

Украина подтверждает последовательность своей политики как страны-посредника в процессе Приднестровского урегулирования по поддержке политики "малых шагов" в диалоге между Кишиневом и Тирасполем. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Республике Молдова Иван Гнатышин во время встречи с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, передает Укринформ.

"В ходе встречи Иван Гнатышин подтвердил последовательность политики Украины как страны-посредника по поддержке тактики "малых шагов" в процессе диалога между Кишиневом и Тирасполем. Помимо этого, обсуждались некоторые аспекты переговорного процесса по Приднестровскому урегулированию, а также пути решения наиболее актуальных вопросов социально-экономического характера", - сообщили в Посольстве Украины в Молдове.

Напомним, встреча Ивана Гнатышина и Вадима Красносельского состоялась в контексте предстоящего в начале февраля визита в Молдову Действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца.

В переговорах по Приднестровскому урегулированию в формате "5+2" принимают участие Молдова и Приднестровье – стороны конфликта, Украина, ОБСЕ, Россия – гаранты и посредники, ЕС и США - наблюдатели.

Ранее сообщалось, что впервые с 2008 года пророссийский президент Молдовы Игорь Додон встретился с лидером непризнанной Приднестровской молдавской республики, расположенной в Приднестровском регионе Молдовы.

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