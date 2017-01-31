Сытник обвинил ВСП в том, что судей-коррупционеров отпускают из СИЗО

Высший совет правосудия нивелирует судебную реформу, заявляя, что он должен предоставлять НАБУ и ГПУ разрешения на арест судей. Об этом во вторник на брифинге сказал директор НАБУ Артем Сытник.

Он рассказал, что недавно появилось публичное обращение ВРП, в котором отмечалось, что НАБУ должно получать разрешение от Высшего совета правосудия для ареста судей.

"Мне странно, почему это появилось через 4 месяца, когда уже начали первых судей задерживать. Почему Высший совет правосудия молчал, когда эти изменения вступили в силу (30 сентября - ред.). Я вам хочу сказать, что в пояснительной записке к закону о внесении изменений в Конституцию в части судебной реформы черным по белому написано, что согласие не требуется", - сказал он.

Сытник заявил, что уже давно сложилась практика, когда "НАБУ и ГПУ обращалась в суд и получала решение судей (об избрании меры пресечения - ред.) без согласия ВРУ".

"Поэтому мы считаем это просто попыткой нивелировать ту судебную реформу, которую мы сейчас начинаем", - сказал он.

"Такие действия (ВРП - ред.) являются недопустимыми и несколько дискредитируют судебную реформу", - добавил он.

Сытник отметил, что в случае задержания судьи "на горячем", например получении взятки, никакого согласия на арест просить не нужно.

Как известно, 29 января Галицкий райсуд Львова отказал детективам НАБУ в ходатайстве об аресте судьи Соломенского районного суда г.. Киев, задержанного "на горячем" во время получения взятки в сумме 22 тыс. долларов.

Адвокат Роман Маселко в Facebook написал, что это уже второй случай за неделю, когда суд отпустил пойманного "на горячем" судью, ссылаясь на то, что не было получено согласия на арест от ВРП.

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