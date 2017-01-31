Суд отстранил ужгородского заместителя мэра Цапа

Суд отстранил Иштвана Цапа с должности первого заместителя городского головы Ужгорода. Соответствующее решение объявил 31 января на заседании Ужгородского горрайонного суда судья Олег Придачук, передает Mukachevo.net.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия, которое аргументировало, что находясь дальше на должности, Цап может препятствовать установлению истины по делу.

Цап отстранен от должности на 2 месяца, до 30 марта включительно. Обжаловать это решение можно в 5 дневный срок, отметил судья, зачитывая решение.

В то же время, Придачук сообщил, что обратится в Генеральную прокуратуру с сообщением о том, что в понедельник работники закарпатской прокуратуры сорвали работу суда, не явившись на заседание.

Напомним, Иштвана Цапа подозревают во взяточничестве.

25 января генпрокурор Юрий Луценко заявил, что первого заместителя городского головы Ужгорода уличили в вымогательстве 40 тысяч гривен у предпринимателя за разрешение приватизации земли.

Цап утверждает обратное.

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