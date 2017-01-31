Глава Одесской ОГА набирает новых людей в штат и создаст 10 управлений

Масштабные кадровые изменения грядут в Одесской облгосадминистрации. Как и обещал еще до официального назначения, новый председатель ОГА Максим Степанов занялся решением проблемы дефицита кадров и уже подписал три распоряжения об увеличении количества человек в штате администрации, о расформировании некоторых подразделений и о создании новых, передает "Сегодня".

Если предшественник Степанова Михаил Саакашвили первым делом принялся сокращать количество чиновников, то он, наоборот, одним из первых своих распоряжений увеличил штат ОГА на 89 человек - до 528. А спустя несколько дней новый рулевой области подписал документ о создании 10 новых структурных подразделений, среди которых - управление градостроительства и архитектуры и управление капитального строительства, которые предыдущий глава объединил в одно.

Согласно документу, вновь разделят на два ведомства департамент здравоохранения и социальной политики и восстановят управление коммуникации и связей с общественностью и сектор предотвращения и выявления коррупции, которые ликвидировала команда реформаторов.

Кроме этого, создадут и два новых управления: туризма, рекреации и курортов, а также координации админуслуг и информатизации. "Исполнение распоряжения буду контролировать лично", - заявил губернатор.

Нашлись и те подразделения, от которых решили отказаться. Так, новый глава поручил сократить отделы внутренней и информационной политики, обращений граждан и протокола, а также сектор государственных наград. Их функции передадут другим департаментам, а 18 должностей ликвидируют. Зато появятся шесть мест для секретарей руководителя.

Политологи по-разному оценивают такой подход Степанова к управлению областью. Некоторые эксперты полагают, что без таких изменений не обойтись. "Предыдущий губернатор сильно сократил штат, чем осложнил работу чиновникам. Теперь она станет более удовлетворительной", - считает политолог Леонид Дузь. Его поддерживает и политолог Геннадий Чижов. "Ранее 30% должностей занимали волонтеры, которые ничего не понимали в своей работе. Скопилось огромное количество бумаг, - поясняет эксперт. - Так что расширение штата квалифицированными работниками просто необходимо для работы".

А вот политолог Ярослав Католик считает, что у такой кадровой политики есть две стороны. "Очень хорошо, что разделили департаменты соцполитики и здравоохранения, ведь там действительно провисает проблема субсидий и нужно больше сотрудников", - считает Католик.

Но такое резкое увеличение штата, по словам эксперта, - это шаг назад для всей области. "Количество сотрудников при Саакашвили не было оптимальным, но это совершенно не означает, что нужно отменять все решения, только чтобы вернуться в те времена, когда Степанову было удобно работать", - считает эксперт и подчеркивает, что вызывает вопросы принцип, по которому увеличивают количество сотрудников в тех или иных подразделениях.

Пока новый глава области занят реорганизацией работы и увеличением штата сотрудников ОГА, около десяти районных администраций области остаются без руководителей. По словам политологов, сейчас губернатору не до проведения конкурса на эти посты, так как у победителей не будет времени на "раскачку" и "вникание" в проблемы районов.

"Пока что губернатор будет ставить на эти должности исполняющих обязанности, которые уже знают специфику районов и смогут быстро решать проблемы. Затем в течение полугода постепенно будет проводить конкурсы на должность руководителей", - считает политолог Геннадий Чижов.

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