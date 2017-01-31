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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 31 января 2017 г.
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Сети возмутила продажа в Украине российского сока с казачком на упаковке
время публикации: 09:47
последнее обновление: 09:47
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В социальных сетях вызвало возмущение то, что в украинском супермаркете продается российский сок "Сады Придонья", на упаковке которого изображен маленький казак

В социальных сетях вызвало возмущение то, что в украинском супермаркете продается российский сок "Сады Придонья", на упаковке которого изображен маленький казак. О российском соке написал киевский блогер Михаил Басараб на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее фото.

"Вот такие соки продаются в киевском "Караване". Почему "Сады Придонья" закупает сеть французских маркетов, я еще как-то могу понять. Но наших идиотов, которые это покупают - категорически нет", - возмущается блогер.

Он отметил, что эта пачка детского сока имеет явный идеологический подтекст.

"Очевидно, кампания "Не покупай российское" так и не стала всенародной. Надо снова начинать", "От Сяна до Дона. Возможно они знают слова гимна, но не знают географии?", "Для кого-то деньги не пахнут", "Во втором слове названия очевидная ошибка - вторую и третью букву следует поменять местами", - комментируют пользователи Facebook.

Ранее сообщалось, что на Хмельнитчине продают масло "Кремлёвское".

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