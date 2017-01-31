Штаб АТО назвал горячие точки. Боевики несут серьёзные потери

Самая сложная ситуация во вторник сохраняется в Авдеевке Донецкой области, и на участке фронта на мариупольском направлении Водяное – Широкино. Об этом сегодня, 31 января, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"По состоянию на 11:00 уже зафиксированы 22 обстрела. Из них минометных – 10, 4 артиллерийских, 3 танковые и 2 – с использованием "Градов". Речь идет о всей линии соприкосновения", – сказал он.

Разведка: под Авдеевкой 10 боевиков убиты, 25 – ранены



"За эти сутки 320 боеприпасов тяжелого оружия выпущены по нашим позициям. Это – артиллерийские снаряды, танковые, РСЗО, минометные", – добавил полковник.

По данным штаба АТО, за минувшие сутки после полуночи по Авдеевке противник дополнительно выпустил более 80 реактивных снарядов с РСЗО "Град" (это более 2 полных боекомплектов). Стрельба велась просто из оккупированного Донецка.

По словам Мотузяника, самая сложная ситуация во вторник сохраняется в Авдеевке, и на участке фронта Водяное - Широкино (Мариупольское направление).

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что все попытки атак со стороны боевиков в Авдеевке были придушены украинскими военнослужащими, сообщает пресс-служба СНБО.

По его словам, обострение ситуации произошло "после окончания инспекционной миссии ОБСЕ на востоке Украины".

"После их отъезда активность обстрелов российскими гибридными войсками наших позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия, существенно выросла", - сказал секретарь СНБО, добавив, что обстрелы ведутся не только из крупнокалиберной артиллерии и минометов, но и из реактивных систем залпового огня.

Согласно информации, в результате масштабных обстрелов в Авдеевке пострадали не только инфраструктура, но жилищные дома, есть раненные среди гражданского населения. Активные обстрелы окраин города не позволяют проводить ремонтные работы для возобновления электро- и энергопоставок.

"Донецкой военно-гражданской администрацией и ГСЧС в городе создано областной координационный штаб, проводятся активные восстанавливающие работы", - сказал Турчинов.

По его словам, в случае продолжения обстрелов Авдеевки со стороны боевиков ГСЧС готово к эвакуации жителей города на безопасное расстояние в ближайшие населенные пункты.

"Украинская армия надежно держит свои позиции, поэтому все попытки боевиков прорвать нашу оборону – обречены", - сказал секретарь СНБО.

Разведка: под Авдеевкой 10 боевиков убиты, 25 – ранены



Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о ликвидации 10-ти и ранении 25 боевиков, которые воюют с украинскими военными в промзоне Авдеевки. Об этом говорится в сообщении ГУР об обстановке на Донбассе по состоянию на 31 января.

"Самой острой остается ситуация в районе промышленной зоны Авдеевка. Вследствие ударов в ответ сил АТО потери противника составили: убитыми – 10 и раненными – 25 военнослужащих из состава 11 отдельного мотострелкового полка 1 АК (Донецк) ВС РФ", – сказано в сообщении разведчиков.

По их данным, "существенные потери в подразделениях и частях 1 АК ВС РФ заставляют командование корпуса принимать меры, направленные на пополнение некомплекта личного состава".

"Командованием 1 АК ВС РФ принято решение о приеме на службу лиц, имеющих травмы и увечья, которые не мешают выполнению задач во время боевых действий", – заявляет ГУР.

"30 января в Донецкой клинической больнице имени Калинина поступил приказ командования российско-оккупационных войск срочно выписать больных военнослужащих, которые были госпитализированы на прошлой неделе", – добавляет ведомство.

Напомним, 29 января боевики провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций ВСУ, есть потери с обеих сторон. Вследствие обстрелов город остался без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

Президент Петр Порошенко 30 января прервал свой рабочий визит в Германию из-за событий в Авдеевке.

В городе объявили чрезвычайное положение. Работают спасатели.

Сепаратисты сообщили о ранении "Гиви"



Боевик "ДНР" Михаил Толстых, более известный под кличкой "Гиви", ранен под Донецком. Об этом сообщает сайт сепаратистов так называемого "Центра оперативного взаимодействия", передает "Остров".

"Гиви ранен в боях в северной части Донецка", – говорится в сообщении.

Подробности о ранениях боевика и их тяжести пока не приводятся.

Также по сообщениям в соцсетях боевики продолжают обстрелы из "Градов расположенных в Донецке.

Ранее также сообщалось, что под Авдеевкой ликвидировали террориста по кличке "Консул".

Напомним, 29 января боевики провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций ВСУ, есть потери с обеих сторон. Вследствие обстрелов город остался без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

Президент Петр Порошенко 30 января прервал свой рабочий визит в Германию из-за событий в Авдеевке.

В городе объявили чрезвычайное положение. Работают спасатели.

Справка

24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

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