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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 31 января 2017 г.
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На Киевщине произошла серия массовых отравлений детей
время публикации: 07:43
последнее обновление: 07:43
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На Киевщине произошла серия массовых отравлений детей

27 января в двух разных районах Киевской области произошло массовое отравление детей. В общем отравились 37 детей и 2 взрослых. В Броварском районе в детском саду села Гоголев отравились 11 детей и 2 взрослых. В городе Вышгород в школе №3 "Созвездие" отравились 26 детей.

В детском саду села Гоголев нашли возбудитель ротавирусной инфекции, информирует пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

В вышгородской школе по результатам проверки печенья и смывов с посуды и оборудования нашли бактерии кишечной палочки.

"Наличие выделенной условно-патогенной микрофлоры свидетельствует о нарушении технологии приготовления блюд и несоблюдении санэпидрежима на пищеблоке", - отметили в Киевском областном лабораторном центре.

Также установлено, что жарочный шкаф не может обеспечить необходимую температуру для приготовления пищи, а в столовой работали два человека без медицинских обследований.

Напомним, 25-27 января также произошли массовые отравления детей в Запорожской и Житомирской областях.

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