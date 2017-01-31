На Киевщине произошла серия массовых отравлений детей

27 января в двух разных районах Киевской области произошло массовое отравление детей. В общем отравились 37 детей и 2 взрослых. В Броварском районе в детском саду села Гоголев отравились 11 детей и 2 взрослых. В городе Вышгород в школе №3 "Созвездие" отравились 26 детей.
В детском саду села Гоголев нашли возбудитель ротавирусной инфекции, информирует пресс-служба Киевской областной государственной администрации.
В вышгородской школе по результатам проверки печенья и смывов с посуды и оборудования нашли бактерии кишечной палочки.
"Наличие выделенной условно-патогенной микрофлоры свидетельствует о нарушении технологии приготовления блюд и несоблюдении санэпидрежима на пищеблоке", - отметили в Киевском областном лабораторном центре.
Также установлено, что жарочный шкаф не может обеспечить необходимую температуру для приготовления пищи, а в столовой работали два человека без медицинских обследований.
Напомним, 25-27 января также произошли массовые отравления детей в Запорожской и Житомирской областях.
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