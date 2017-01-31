Из-за ситуации в Авдеевке Раду могут собрать на внеочередное заседание

Народный депутат Украины Светлана Залищук обратилась к председателю Верховной Рады Андрею Парубию и лидерам фракций с призывом рассмотреть возможность срочного созыва внеочередного заседания парламента из-за ситуации в Авдеевке.

"Если не удается собрать кворум, провести совет коалиции в расширенном формате для рассмотрения чрезвычайно ситуации, которая сложилась в Донецкой области", - написала депутат в Facebook во вторник, 31 января.

Она подчеркнула, что Авдеевка – это не просто очередная трагедия, "это испытание международной коалиции на способность реагировать".

"Нужен адекватный ответ украинской власти. МИД включило на своем уровне контакты в мире, парламент должен мобилизироваться, в том числе задействовать все международные механизмы", - написала Залищук.

В свою очередь пресс-секретарь председателя украинского парламента Андрей Ковалев написал во вторник на своей странице в Facebook: "Сегодня председатель Верховной Рады Украины Андрею Парубию исполняется 46 лет. В свой День рождения председатель парламента взял отпуск за свой счет и отмечает свой праздник в кругу семьи в родном Львове".

Верховная Рада 8-го созыва закрыла пятую сессию 20 января. 6-я сессия, согласно регламенту, должна открыться 7 февраля.

Внеочередная сессия Верховной Рады с указанием повестки дня созывается председателем парламента по требованию не менее трети народных депутатов от конституционного состава парламента (150 депутатов) или по требованию президента Украины.

Напомним, 29 января боевики провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций ВСУ, есть потери с обеих сторон. Вследствие обстрелов город остался без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

Из-за событий в Авдеевке президент Украины Петр Порошенко 30 января прервал свой рабочий визит в Германию.

В городе Авдеевка объявили чрезвычайное положение. Работают спасатели.

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