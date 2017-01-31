РосСМИ распространяют фейки о захвате боевиками Авдеевки. Ссылаются на Пескова

Один з ведущих рупоров кремлевской военной пропаганды - телеканал "Звезда" - попался на грубой фальсификации информационной сводке о боевых действиях в районе Авдеевки (Донецкая область, Украина). Ссылаясь на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, во вторник, 31 января 2017 года, вещатель сообщил о якобы пребывании данного населенного пункта под контролем российско-террористических войск, в частности в зоне действия группировки "ДНР", информирует "ОстроВ".

"В Кремле заявили о том, что "ДНР" вернула под контроль Авдеевку", - именно так называется эта совершенно недостоверная новость.

"Они (ВСУ - прим. ред.) перешли линию соприкосновения... Пришлось давать отпор в районе Авдеевки, вторжение было пресечено", - приводятся вымышленные слова Пескова.

Кроме того, пропагандисты в свойственной им манере называют недостоверные данные о потерях со стороны украинских военнослужащих.

Показательно, что данную информацию распространяет Всероссийский государственный канал, который принадлежит медиагруппе "Звезда", которую курирует Министерство обороны Российской Федерации.

Между тем, сепаратистский сайт так называемого "Центра оперативного взаимодействия" опровергает эту информацию. "Распространителям информации по "заходу" ВСН ("Вооруженных сил Новороссии" - ред.) в Авдеевку: советуем обратиться за консультациями к..., медицинским специалистам и потом всем скопом форсировать Ла Манш".

Ресурс боевиков сообщает, что в настоящее время "идут бои в районе оставленных (россиянами, а также их наемниками - ред.) вчера позиций у южных окраин Авдеевки".

Информацию о паническом бегстве боевиков также подтверждает на своей странице международный террорист Игорь Гиркин ("Стрелков").

Как уже сообщалось, Мининформполитики Украины попросил Facebook ввести механизм борьбы с фейками.

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