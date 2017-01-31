Порошенко: энергоснабжение в Авдеевке восстановят сразу после прекращения огня

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для обеспечения начала восстановительных работ в Авдеевке Донецкой области необходимо обеспечить устойчивое прекращение огня.

Как сообщает во вторник пресс-служба президента Украины, в ходе совещания с руководителями силовых ведомств в связи с резким обострением ситуации по безопасности в районе авдеевской промзоны Порошенко отметил, что всего в Авдеевку подавалась электроэнергия по четырем линиям электропередачи, две из них были повреждены ранее, а на протяжении последних боевых действий были повреждены еще две линии.

Международные гуманитарные организации подчеркивают необходимость немедленного прекращения огня в Авдеевке – Геращенко

Спикер высокого представителя ЕС призывает к немедленному прекращению боев в районе Авдеевки



"Мы сегодня проводим весь комплекс усилий для того, чтобы восстановить энергоснабжение, ремонтные бригады по докладу главы ОГА готовы, и как только будет возможность, после прекращения огня, они выедут для проведения работ по восстановлению энергоснабжения", - подчеркнул Порошенко.

По словам президента, приняты все меры для того, чтобы обеспечить теплом 153 многоквартирных дома и 3,5 тыс. частных домов.

"По моему поручению военные развернули все, начиная от зимних палаток, заканчивая военно-полевыми кухнями. Правительство обеспечило генераторами", - сказал Порошенко и добавил, что созданы все условия для обеспечения автобусами и добровольной эвакуации населения.

Порошенко также поручил министру обороны Украины Степану Полтораку и начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктору Муженко подготовить материалы и передать на награждение имена украинских военнослужащих, отличившихся во время боевых действий.

"Особенно президент подчеркнул необходимость награждении государственными наградами тех, кто героически отдал свою жизнь, защищая мир и покой украинских граждан", - говорится в сообщении.

Украина ждет заявлений со стороны международных партнеров после инициативы вынести вопрос обострения ситуации в районе Авдеевки на рассмотрение Совета безопасности ООН, отмечает Порошенко.

На совещании с руководителями силовых ведомств во вторник он сообщил, что поручил заместителю главы администрации президента Константину Елисееву немедленно вынести вопрос обострения ситуации в районе Авдеевки на рассмотрение Совета безопасности ООН.

"Сегодня мы ожидаем соответствующих заявлений со стороны наших международных партнеров", - подчеркнул Порошенко.

Президент также заявил, что военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые держат оборону в районе Авдеевки (Донецкой обл.), не имеют запрета на ответный огонь, однако они не наносят удары по артиллерийским расчетам боевиков, размещенных в жилых кварталах населенных пунктов.

"Я хотел бы в первую очередь успокоить.. Наши военнослужащие 72-й бригады и других подразделений блестяще защищают позиции, никакого приказа у них не отвечать на уничтожающий огонь нет и они имеют все возможности защищать себя", - заявил Порошенко.

При этом президент подчеркнул, что "украинские военные не отвечают огнем, когда преступники, российские боевики размещают артиллерийские системы, танки и системы залпового огня непосредственно в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой".

Международные гуманитарные организации подчеркивают необходимость немедленного прекращения огня в Авдеевке – Геращенко



В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины во вторник прошло совещание с участием представителей международных гуманитарных организаций и нардепов, которые занимаются Донбассом, для координации усилий доя реагирования на гуманитарную ситуацию Авдеевке.

"Все международные гуманитарные организации подчеркивают необходимость немедленного прекращения огня – чтобы остановить гуманитарную катастрофу и активизировать гуманитарную помощь. Все организации выступили за более тесную координацию усилий с властью, в частности, с профильным министерством. Надеюсь, результатом совещания станет решение вопроса с передачей дополнительных генераторов, горючего, теплых вещей и продуктов питания", - написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в своей странице в Фейсбук.

По ее словам, на совещании присутствовали представители Международного комитета Красного Креста, структур ООН, ОБСЕ, представительства Евросоюза, Каритас (название 154 национальных католических благотворительных организаций, действующих в 198 странах и регионах мира и объединённых в международную конфедерацию "Caritas Internationalis"), других организаций.

"Сейчас необходимо консолидировать помощь больше, чем для 16 тыс. граждан в Авдеевке. Наибольшие потребности - в генераторах, топливе, продуктах, памперсах, питьевой воде, медикаментах, свечах, теплой одежде. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям вместе с региональной властью установили палатки обогрева в зоне бедствия. Международные гуманитарные организации оказывают помощь продуктами питания. Готовить горячую пищу гражданскому населению помогают в том числе ребята из Нацгвардии. Также едет гуманитарная помощь от региональных властей из Днепра, других областных центров", - написала Геращенко.

Спикер высокого представителя ЕС призывает к немедленному прекращению боев в районе Авдеевки



Обстрелы г.Авдеевки Донецкой области из запрещенного оружия являются вопиющим нарушением режима прекращения огня, предусмотренного Минскими соглашениями, заявляет спикер высокого представителя Европейского Союза.

"Напряженные боевые действия вблизи Авдеевки, которые продолжаются последние дни, с тяжелыми обстрелами из запрещенного оружия и большим количеством жертв, является вопиющим нарушением режима прекращения огня, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Это подвергает большому риску мирных жителей", - сказано в заявлении спикера, которое обнародовано на официальной странице Представительства ЕС в Украине в соцсети Фейсбук во вторник.

Кроме того, отмечается, что обострение ситуации привело к серьезным разрушениям объектов, обеспечивающих местное население базовыми коммунальными услугами.

"Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий. Результатом этого должен стать также ремонт важнейшей инфраструктуры. Повсеместное соблюдение режима прекращения огня является крайне важным шагом в направлении полного выполнения Минских соглашений, что является основой для мирного и долгосрочного решения конфликта – с уважением суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказано в заявлении.

В ЕС также настаивают на предоставлении полного и неограниченного доступа ко всем зонам конфликта для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, 29 января боевики провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций ВСУ, есть потери с обеих сторон. Вследствие обстрелов город остался без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

Порошенко 30 января прервал свой рабочий визит в Германию из-за событий в Авдеевке.

В ночь на 31 января боевики обстреляли Авдеевку из запрещенных минскими соглашениями РСЗО БМ-21 "Град". По соглашениям, эти установки должны быть отведены на 70 км от линии разграничения. Однако боевики стреляли из Донецка.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение, ГСЧС срочно перебрасывает в город дополнительные технические средства. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, входящему в группу "Метинвест", остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обогрев Авдеевки на коксовом газе.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что в Авдеевку постоянно поступают дополнительные электрогенераторы и полевые кухни, еду готовят на стадионе "Химик", где установлен палаточный городок. Кроме того, Нацполиция организовала достаточное количество патрулей для обеспечения в городе порядка. Социальные работники и участковые инспекторы постоянно работают с жителями. Паники в городе нет.

При этом он отметил, что из-за продолжающихся обстрелов сегодня, 31 января, ремонтные бригады уже не смогут выйти на место разрыва линии электроснабжения.

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