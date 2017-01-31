Экс-главу "Михайловского" задержали и доставили в суд для решения об изменении меры пресечения

Правоохранители задержали и доставили в суд бывшего руководителя банка "Михайловский" Игоря Дорошенко для решения вопроса об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, сообщила пресс-секретарь прокуратуры г.Киева Надежда Максимец.

"Экс-председатель правления банка "Михайловский" Дорошенко задержан и доставлен в суд для участия в судебном заседании об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей", - написала Максимец в своей странице в Фейсбук во вторник вечером.

Дорошенко был задержан 12 августа 2016 года по подозрению в хищении 870 млн гривен и доведении банка "Михайловский" до банкротства. В августе Шевченковский райсуд Киева продлил его арест с залогом 137,8 млн гривен до 7 декабря.

3 декабря суд принял решение освободить Дорошенко из-под стражи и применить к нему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

27 января Дорошенко не явился к следователю прокуратуры для объявления ему нового подозрения (кроме хищения имущества дополнительно инкриминируется доведение банка до банкротства). Как сообщил экс-глава банка в своей странице в "Фейсбук", это время он находился в больнице.

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