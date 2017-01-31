Начиная с 1 февраля, сервисные центры МВД начнут выдавать справки о несудимости

С 1 февраля территориальные сервисные центры МВД по всей Украине будут выдавать справки об отсутствии судимости. Заказать справку можно будет независимо от места регистрации со вторника по субботу с 9:00 до 18:00 (в субботу до 16:45) без обеденного перерыва, информирует официальный сайт министерства.

"Запрос на получение справки заполняется непосредственно у администратора территориального сервисного центра МВД. А вскоре - это можно будет сделать и он-лайн", - говорится в сообщении.

"Приоритет реформы - это максимальное упрощение порядка предоставления услуг гражданам, - отметил руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий. - Возможность получить справку об отсутствии судимости в территориальных сервисных центрах МВД - это расширение географии услуг. Благодаря внедрению электронных очередей и работе наших администраторов, подача запроса быстра и удобна. Самое главное, мы работаем над тем, чтобы уже вскоре справку можно было заказать и получить в один клик, не выходя из дома".

Для получения справки о несудимости заявителю нужно:

- обратиться к удобному по месту расположения территориального сервисного центра МВД (список контактов и адресов Главного сервисного центра МВД можно найти здесь);

- предъявить должностному лицу территориального сервисного центра МВД документ, удостоверяющий личность, и предоставить его копию;

- для лиц, которые были ранее судимы, необходимо иметь документ, удостоверяющий текущее отсутствие судимости.

Срок действия справки не определяется, поскольку она предоставляется по состоянию на дату осуществления проверки.

Предоставление справки осуществляется бесплатно в срок до 30 календарных дней со дня поступления запроса.

Последние сервисные центры МВД открылись на Закарпатье и в прифронтовом Бахмуте.

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