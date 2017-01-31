В Киеве демонтируют памятник-пушку на Арсенальной площади

Памятник погибшим рабочим-большевикам завода "Арсенал" в Киеве должен быть демонтирован в рамках декоммунизации, заявил директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович.
"Да, должен быть демонтирован", - сказал он в комментарии изданию 44.ua.
Памятник был открыт в 1923 году к пятилетию так называемого Январского восстания. 76-мм горная пушка образца 1909 года "Данглиз-Шнейдер", из которой вели огонь рабочие, установлена на постаменте из тесаных камней красного гранита.
Памятник стоит на площади у входа на станцию метро "Арсенальная" в Киеве напротив одного из корпусов завода "Арсенал". В январе 1918 года рабочие этого предприятия подняли вооруженное восстание против Центральной Рады УНР. Это выступление должно было оттянуть с фронта часть сил украинской армии, пытавшейся остановить наступление большевиков. Мятеж был подавлен силами отступившего с фронта Гайдамацкого коша Слободской Украины под командованием Симона Петлюры.
Ранее сообщалось, что в Украине уже демонтировали 1320 памятников Ленину.
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