СБУ подозревает руководителя оператора сотовой связи в содействии "ЛНР"

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении арестованному руководителю одного из украинских магистральных провайдеров связи за содействие деятельности террористической организации "ЛНР".

"С августа 2015г злоумышленник способствовал созданию и функционированию незаконного оператора сотовой связи "Луганские коммуникации", который обеспечивал боевиков т.н. "ЛНР" связью и доступом к сети Интернет", - говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины, обнародованном во вторник.

Для развития сети "Лугакома" указанное лицо вступило в преступный сговор со своим руководителем, которому СБ Украины в ноябре 2016г сообщила о подозрении в содействии террористам и объявила в розыск. Этот же человек передал боевикам часть волоконно-оптических кабелей и оборудования подчиненного провайдера, находящихся на временно оккупированной территории Луганской области.

"В рамках открытого уголовного производства злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же материальное, организационное или другое содействие их созданию или деятельности. Наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет – ред.).

К подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией пресекли в Запорожье работу нелегального международного канала связи.

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