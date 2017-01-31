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Страны-члены ОБСЕ призвали РФ к ответственности за поддержание "режима тишины" в районе Авдеевки. СБ ООН соберётся завтра
время публикации: 31 января 2017 г., 23:07
последнее обновление: 31 января 2017 г., 23:17
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Страны-члены ОБСЕ на срочном заседании, созванном из-за обострения ситуации в городе Авдеевка Донецкой области, призвали Россию нести ответственность за режим прекращения огня Востоке Украины

Страны-члены ОБСЕ на срочном заседании, созванном из-за обострения ситуации в городе Авдеевка Донецкой области, призвали Россию нести ответственность за режим прекращения огня Востоке Украины.

"Результаты заседания ОБСЕ: государства-участники призывают Россию к ответственности за поддержание режима прекращения огня и выполнения Минских договоренностей", - сказано в сообщении постоянного представительства Украины при ОБСЕ, на которое ссылается "Интерфакс-Украина".

Кроме того, спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в эфире канала "112. Украина" рассказала, что позицию Украины в ОБСЕ поддержали все партнеры.

"РФ была единственной делегацией, которая фактически повторила свой обычный нарратив, что во всем виновна Украина", - заявила Беца.

В то же время, по ее словам, на заседании ОБСЕ обсуждался вопрос критической гуманитарной ситуации.

"Были произнесены заявления ключевыми игроками, США, Швейцарией, Канадой, ЕС, Францией, Германией о необходимости прекращения этих действий и ответственности РФ. Также был акцент по усилению способности специальной мониторинговой миссии по верификации прекращения огня и отвода оружия, и призыв к РФ разрешить ОБСЕ иметь доступ к территориям Украины, в том числе, не контролируемым правительством", - добавила спикер МИД Украины.

В то же время Совет безопасности ООН обострение ситуации на востоке Украины рассмотрит в закрытом режиме во вторник, 31 января.

"По просьбе делегации Украины Совет безопасности ООН рассмотрит сегодня в закрытом режиме ситуацию на востоке Украины", - сказано в сообщении пресс-службы организации.

Как уже сообщалось, в свою очередь председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и группа народных депутатов Украины в открытым письме к парламентам мира относительно ситуации в Авдеевке указали, что в течение двух дней от российского оружия погибли 8 украинских военнослужащих, еще 26 получили ранения.

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