Страны-члены ОБСЕ призвали РФ к ответственности за поддержание "режима тишины" в районе Авдеевки. СБ ООН соберётся завтра

Страны-члены ОБСЕ на срочном заседании, созванном из-за обострения ситуации в городе Авдеевка Донецкой области, призвали Россию нести ответственность за режим прекращения огня Востоке Украины.
"Результаты заседания ОБСЕ: государства-участники призывают Россию к ответственности за поддержание режима прекращения огня и выполнения Минских договоренностей", - сказано в сообщении постоянного представительства Украины при ОБСЕ, на которое ссылается "Интерфакс-Украина".
Кроме того, спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в эфире канала "112. Украина" рассказала, что позицию Украины в ОБСЕ поддержали все партнеры.
"РФ была единственной делегацией, которая фактически повторила свой обычный нарратив, что во всем виновна Украина", - заявила Беца.
В то же время, по ее словам, на заседании ОБСЕ обсуждался вопрос критической гуманитарной ситуации.
"Были произнесены заявления ключевыми игроками, США, Швейцарией, Канадой, ЕС, Францией, Германией о необходимости прекращения этих действий и ответственности РФ. Также был акцент по усилению способности специальной мониторинговой миссии по верификации прекращения огня и отвода оружия, и призыв к РФ разрешить ОБСЕ иметь доступ к территориям Украины, в том числе, не контролируемым правительством", - добавила спикер МИД Украины.
В то же время Совет безопасности ООН обострение ситуации на востоке Украины рассмотрит в закрытом режиме во вторник, 31 января.
"По просьбе делегации Украины Совет безопасности ООН рассмотрит сегодня в закрытом режиме ситуацию на востоке Украины", - сказано в сообщении пресс-службы организации.
Как уже сообщалось, в свою очередь председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и группа народных депутатов Украины в открытым письме к парламентам мира относительно ситуации в Авдеевке указали, что в течение двух дней от российского оружия погибли 8 украинских военнослужащих, еще 26 получили ранения.
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