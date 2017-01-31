СБУ завела дело на должностных лиц "Охматдета"

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении должностных лиц, которые причастны к нецелевому использованию средств, выделенных на строительство "Охматдета".

Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Сейчас решается вопрос о привлечении виновных госслужащих, руководителей подрядных организаций и других причастных лиц к ответственности", - отметили в СБУ.

Напомним, что с 26 января 2017 в течение 30 календарных дней продолжается открытый конкурс на должность главного врача Национальной детской специализированной больницы ОХМАТДЕТ.

26 января Печерский райсуд Киева снял арест с 59,8 миллиона гривен, которые были на счету ГП "Укрмедпроектбуд" и незаконно использовались в декабре 2015 года подрядчиками строительства детской больницы.

Вместе с тем, генпрокурор Юрий Луценко 27 января заявил, что Генпрокуратура расследует дело о нецелевом использовании в 2015 году почти 60 млн грн руководством ГП "Укрмедпроектбуд" при строительстве ОХМАТДЕТа.

Ранее сообщалось, что достройка ОХМАТДЕТа подорожала на 13 млн гривен.

Кроме того, сообщалось, что правительство согласовало непрерывное финансирование строительства ОХМАТДЕТа.

Новый механизм финансирования предусматривает полное использование всех бюджетных средств по Программе строительства-2016 без каких-либо потерь с изменением бюджетного года и личный надзор министров за выполнением этапов строительства.

Строительство нового корпуса ОХМАТДЕТа началось еще в 2011 году, однако долгое время проект оставался замороженным.

В течение 2012-2014 годов чиновники и предприниматели разворовали более 9 млн гривен, предназначавшихся для закупки оборудования и достройки больницы.

Грандиозное открытие строительства стоимостью почти 200 млн гривен в 2012-м так и осталось картинкой в ​​прессе.

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