Украинские пограничники внедрили новейшие системы защиты границы с РФ

Украинский пограничное ведомство создает принципиально новую интеллектуальную модель комплексной системы защиты и охраны границы с Россией, где различные инженерно-технические средства дополняют друг друга. Также данная модель включает и элементы обороны.

Об этом сообщает пресс-служба ГПС Украины.

Для реализации Плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы в государственном бюджете на 2017 год предусмотрено 200 млн. гривен. В рамках Плана запланировано завершение инженерно-технического обустройства участков трех подразделений в пределах Харьковской области и продолжения работы в Луганской области.

Запланирована установка системы видеоконтроля и сигнализации на участках четырех подразделений в Харьковской области.

Также планируется продолжить развертывание (реконструкцию, обустройство) пограничных подразделений, а именно: ввести в эксплуатацию 3 объекта в Сумской, Черниговской и Харьковской областях и продолжить работу по оформлению земельных участков в собственность Государственной пограничной службы Украины. Сейчас оснащены и содержатся свыше 270 км противотранспортных рвов, свыше 47 км контрольно-следовых полос, 83,2 км заградительного забора, свыше 153,2 км рокадных дорог и приобретено 4 боевых подвижных модуля. Значительный объем работ по наращиванию инженерной инфраструктуры выполнен и на других участках.

Напомним, перед этим пограничники опровергли информацию о прекращении строительства "Стены" на Харьковщине. На Луганщине же, по словам шефа ведомства Виктора Назаренко, работы в рамках этого проекта только начались.

В то же время медленные темпы строительства "Стены" были одной из основных тем критики в адрес правительственной команды Арсения Яценюка, а НАБУ начало по этому поводу отдельное расследование, первые результаты которого обещано обнародовать уже в феврале.

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