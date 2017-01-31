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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 31 января 2017 г.
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Киев направил ноту российской стороне с требованием освободить адвоката Курбединова
время публикации: 14:57
последнее обновление: 14:57
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Министерство иностранных дел Украины направило ноту российской стороне относительно незаконного задержания крымского адвоката, защищающего права членов Меджлиса крымскотатарского народа Эмиля Курбединова, пишет Интерфакс-Украина.

Как сообщила спикер МИД Марьяна Беца, также вопрос освобождения Курбединова будет затронут в рамках заседаний международных организаций на этой неделе.

"Мы направили ноту российской стороне относительно незаконного задержания Эмиля Курбединова с требованием освободить его, также этот вопрос будет затронуто на этой неделе в рамках заседаний всех международных организаций ООН, ОБСЕ, Совета Европы", - сказала она на пресс-конференции.

Дипломат проинформировала, что в четверг, 2 февраля, в рамках заседания постоянного совета ОБСЕ вопрос освобождения заложников будет стоять в повестке дня.

"Незаконное задержание и Николая Полозова и Эмиля Курбединова, адвоката наших политзаключенных в оккупированном Крыму, это уже новый уровень репрессий и запугивания со стороны оккупационных властей. Первоочередная цель - это запугать жителей Крыма: этнических татар, украинцев, самих адвокатов. И второе – это снизить уровень возможности защиты наших политзаключенных в оккупированному Крыму. МИД решительно осуждает такие действия оккупационной власти", - заявила Беца.

Беца подчеркнула необходимость размещения на территории оккупированного Крыма независимой наблюдательной миссии, которая бы смогла дать объективную оценку соблюдению прав человека в Крыму.

Спикер МИД также отметила, что российской стороной чаще всего игнорируются дипломатические обращения Украины.

"Все эти документы мы собираем как доказательную базу для дальнейшего дополнения нашей фактологической базы будущих исков и для тех (исков – ред.), которые уже начаты", - рассказала Беца.

Как сообщалось, 26 января силовики, представившиеся сотрудниками центра "Э" МВД Крыма, задержали Курбединова, провели обыски у него в офисе и по месту жительства, где зарегистрирована адвокатская коллегия. Из помещения суда Курбединова увели под охраной, арестовав на 10 суток.

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Вторник, 31 января 2017 г.  

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