В Днипре напали на депутата "Самопомbчи"

В ночь на 31 января в Днепре напали на руководителя городской ячейки "Самопомичи" Артема Хмельникова. Как сообщает партия "Самопомич" в Facebook во вторник утром, нападающих было трое.
Сам Хмельников связывает это нападение со своей "депутатской и политической деятельностью", так как ценные вещи у него не отобрали.
"Вам всем не всегда видно, какой серпентарий – наша местная и общенациональная политика и все что около них… Твердость моей позиции вызывает у некоторых лиц желание физической расправы", – написал политик в Facebook.
"Я не буду идти на "сделку" против интересов людей и своей совести", – объяснил свою позицию Хмельников.
Представитель "Самопомичи" не высказал конкретных подозрений.
На сайте полиции Днепропетровской области пока нет информации об этом инциденте.
Ранее в Харьковской области неизвестные избили и ограбили депутата облсовета от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Ольгу Львову.
|
Cсылки по теме:
Милобог выиграл апелляцию. В спецкомиссиях Кривого Рога пересчитают бюллетени
// NEWSru.ua // Украина // 30 ноября 2015 г.
В Николаеве неизвестные в масках Дедов Морозов избили палками депутата и поздравили с Новым годом
// NEWSru.ua // Украина // 15 декабря 2016 г.
На Харьковщине избили и ограбили депутата облсовета от БПП
// NEWSru.ua // Украина // 5 октября 2016 г.
Нардепы Парасюк и Вилкул подрались после эфира на одном из телеканалов
// NEWSru.ua // Украина // 22 сентября 2016 г.
В Жмеринке избили двух депутатов горсовета
// NEWSru.ua // Украина // 5 сентября 2016 г.