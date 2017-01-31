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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 31 января 2017 г.
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В Днипре напали на депутата "Самопомbчи"
время публикации: 11:24
последнее обновление: 12:42
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В ночь на 31 января в Днепре напали на руководителя городской ячейки "Самопомочи" Артема Хмельникова

В ночь на 31 января в Днепре напали на руководителя городской ячейки "Самопомичи" Артема Хмельникова. Как сообщает партия "Самопомич" в Facebook во вторник утром, нападающих было трое.

Сам Хмельников связывает это нападение со своей "депутатской и политической деятельностью", так как ценные вещи у него не отобрали.

"Вам всем не всегда видно, какой серпентарий – наша местная и общенациональная политика и все что около них… Твердость моей позиции вызывает у некоторых лиц желание физической расправы", – написал политик в Facebook.

"Я не буду идти на "сделку" против интересов людей и своей совести", – объяснил свою позицию Хмельников.

Представитель "Самопомичи" не высказал конкретных подозрений.

На сайте полиции Днепропетровской области пока нет информации об этом инциденте.

Ранее в Харьковской области неизвестные избили и ограбили депутата облсовета от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Ольгу Львову.

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Вторник, 31 января 2017 г.  

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