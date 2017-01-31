Двое пьяных подростков на Львовщине подожгли школу, чтобы украсть классный журнал

На Львовщине двое подростков в состоянии алкогольного опьянения подожгли школу. Об этом информирует Департамент коммуникации Национальной полиции.
В Турковское отделение полиции 29 января в 22.45 поступило сообщение от местных пожарных о том, что в помещении местной школы горит межэтажное перекрытие. Правоохранители установили, что причиной возгорания стал поджог, к которому причастны ученики школы - два брата в возрасте 13 и 14 лет, которые проживают в одном из сел района.
Около 21.30 несовершеннолетние, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вынули оконное стекло и проникли в помещение школы. Ребята облили входные двери класса, в котором учится один из братьев, горючим веществом и подожгли их, а также повредили входную дверь в кабинет завуча. Со слов ребят, они хотели украсть классный журнал.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 ( умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до пятнадцати лет лишения свободы. Родители подростков будут привлечены к административной ответственности по ст.184 ( невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) КоАП Украины. Источник: http://censor.net.ua/n425616
Ранее в Сумах школьники совершили вооружённый налёт на австостоянку.
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