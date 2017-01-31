Кабмин работает над формированием наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Правительство работает над формированием наблюдательного совета "Укроборонпрома". Об этом вечером 30 января в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы над этим вопросом работаем сегодня (формированием наблюдательного совета концерна "Укроборонпром" – ред.). Но я считаю, что только наличие наблюдательного совета из 2 человек для целого концерна "Укроборонпром" - это будет просто "филькина грамота" - это будет означать, что просто для отвода глаз вроде кого-то назначили, а результаты не получили", - отметил Гройсман.

"Я считаю, что это вопрос необходимо решить более системно, мы говорили, что это может быть 10-12 сертифицированных человек, которые будут иметь доступ к государственным тайнам, которые имеют безупречную репутацию", - сказал премьер.

Он отметил, что также обсуждается необходимость усиления парламентского контроля за оборонной сферой при условии сохранения государственной тайны.

Ранее в Верховной Раде заявили, что Укроборонпром является неэффективной структурой и требует полного аудита и реформирования.

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