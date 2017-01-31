Москаль считает, что правоохранителям стыдно сказать правду о трагедии в Княжичах

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль, который ранее длительное время работал в органах МВД, считает, что следственным органам и руководителям операции по задержанию грабителей в Княжичах попросту стыдно рассказать правду о произошедшем.

"Почему преступникам дали возможность уехать? Они поменяли одни машины, другие, а когда их задержали, то украденные деньги куда-то пропали. То ли по дороге в полицию они где-то исчезли, то ли еще где, но почему-то все молчат", - сказал Москаль в интервью "Апострофу".

При этом он обратил внимание на еще один нюанс: "Когда приехала госохрана, они же забрали алкоголь и все, что было в доме, а когда приехала полиция, то один из них сделал предупредительный выстрел, чтобы предупредить своих".

"В том, что я говорю, 99% правды - может, просто какие-то нюансы я упустил. Потом уже началась беспорядочная борьба, которая и привела к жертвам. Ну, кто это вам скажет, кто признается, что мы дошли до такого? Деньги потеряли, сотрудники погибли, грабителей упустили. Их уже взяли, когда разгорелся скандал", - говорит Москаль.

При этом глава Закарпатской ОГА отметил: "Никто не хочет признаться, как оно было на самом деле. Я сразу сказал, что не могла эта стрельба начаться из ничего. Мое мнение, что тех, кого задержали, просто прикрывали, и никто не собирался их задерживать".

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко ранее заявил, что в Княжичах первым огонь открыл сотрудник Госохраны.

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