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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 31 января 2017 г.
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Метзавод в Мариуполе сокращает производство из-за нехватки кокса из Авдеевки
время публикации: 18:51
последнее обновление: 18:51
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Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича Группы Метинвест вынужденно снизил производство из-за сокращения поставок сырья с Авдеевского коксохимического завода. На данный момент выплавка чугуна осуществляется двумя печами из четырех, а запасов кокса должно хватить на 2,5 дня работы.

Об этом в своем Facebook сообщил генеральный директор ММКИ Юрий Зинченко.

Остатки кокса на ММК им. Ильича оцениваются в 6,3 тыс. тонн. В течение суток ожидается поступление двух ж/д маршрутов с 4,9 тыс. тонн кокса. Однако по оценкам руководителя запасов топлива на предприятии недостаточно даже с учетом ожидаемого пополнения.

"АКХЗ в последние сутки находится на грани из-за непрекращающихся обстрелов, – говорится в посте Юрия Зинченко. – Поставки кокса на комбинат Ильича сократились, а сегодня это наш единственный поставщик кокса. Поэтому и нам сегодня нелегко – работают только две доменные печи из четырех", - сообщил он.

Напомним, из-за интенсивных обстрелов 30 января был поврежден и полностью обесточен Авдеевский коксохимический завод. Генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов сообщил, что два цеха из четырех переведены в режим горячей консервации. АКХЗ – градообразующее предприятие Авдеевки, от работы которого зависит снабжение города теплом, а также единственный поставщик кокса в Донецкой области.

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Вторник, 31 января 2017 г.  
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