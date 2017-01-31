Метзавод в Мариуполе сокращает производство из-за нехватки кокса из Авдеевки

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича Группы Метинвест вынужденно снизил производство из-за сокращения поставок сырья с Авдеевского коксохимического завода. На данный момент выплавка чугуна осуществляется двумя печами из четырех, а запасов кокса должно хватить на 2,5 дня работы.
Об этом в своем Facebook сообщил генеральный директор ММКИ Юрий Зинченко.
Остатки кокса на ММК им. Ильича оцениваются в 6,3 тыс. тонн. В течение суток ожидается поступление двух ж/д маршрутов с 4,9 тыс. тонн кокса. Однако по оценкам руководителя запасов топлива на предприятии недостаточно даже с учетом ожидаемого пополнения.
"АКХЗ в последние сутки находится на грани из-за непрекращающихся обстрелов, – говорится в посте Юрия Зинченко. – Поставки кокса на комбинат Ильича сократились, а сегодня это наш единственный поставщик кокса. Поэтому и нам сегодня нелегко – работают только две доменные печи из четырех", - сообщил он.
Напомним, из-за интенсивных обстрелов 30 января был поврежден и полностью обесточен Авдеевский коксохимический завод. Генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов сообщил, что два цеха из четырех переведены в режим горячей консервации. АКХЗ – градообразующее предприятие Авдеевки, от работы которого зависит снабжение города теплом, а также единственный поставщик кокса в Донецкой области.
|
Cсылки по теме:
Обстрел боевиками Авдеевки, при котором были ранены местные жители, квалифицирован как теракт, – облпрокуратура
// NEWSru.ua // Украина // 30 января 2017 г.
Жебривский призвал ОБСЕ разместить вооружённую миссию в Новгородском
// NEWSru.ua // Украина // 26 января 2017 г.
"ДНРовцы" обстреляли автобус в оккупированной Еленовке, ранена женщина
// NEWSru.ua // Украина // 20 января 2017 г.
На Светлодарской дуге силы АТО заняли новые позиции и оборудовали опорные пункты, - волонтёр
// NEWSru.ua // Украина // 10 января 2017 г.
Боевики на Рождество обстреляли Харцызск, есть жертвы среди гражданского населения – ГУР
// NEWSru.ua // Украина // 8 января 2017 г.