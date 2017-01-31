Под Высшим советом правосудия около двух сотен человек требовали люстрации трёх судей

Представители партии "Национальный корпус" провели акцию под стенами Высшего совета правосудия. Они требовали увольнения с занимаемых должностей судей Садига Тагиева из Чернигова, судьи Сергея Галеркина из Полтавы и судьи Николая Авраменко из Киева, сообщает Укринформ.
На акции присутствовали около двух сотен человек.
"На данный момент "Национальный корпус" открыл три люстрационных карты судя по е-декларациям этих судей. Это судья Садиг Тагиев из Чернигова, судья Сергей Галеркин из Полтавы, судья Николай Авраменко из Киева", - сказал представитель "Национального корпуса" Назар Кравченко.
По его словам, активисты подготовили обращение с требованием освобождения этих трех судей с занимаемых должностей.
"Соответствующие обращения мы во время акции уже передали", - добавил активист.
Отметим, глава Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины Татьяна Козаченко считает, что в Украине люстрация судебной системы фактически не состоялась. "Люстрация судебной системы фактически не сложилась. Она уже закончена", - подчеркнула Козаченко.
В этой связи она напомнила, что люстрация судей в Украине происходила по закону о восстановлении доверия к судебной власти и по закону об очищении власти.
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