 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Вторник, 31 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Под Высшим советом правосудия около двух сотен человек требовали люстрации трёх судей
время публикации: 12:09
последнее обновление: 13:29
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Под Высшим советом правосудия около двух сотен человек требовали люстрации трёх судей

Представители партии "Национальный корпус" провели акцию под стенами Высшего совета правосудия. Они требовали увольнения с занимаемых должностей судей Садига Тагиева из Чернигова, судьи Сергея Галеркина из Полтавы и судьи Николая Авраменко из Киева, сообщает Укринформ.

На акции присутствовали около двух сотен человек.

"На данный момент "Национальный корпус" открыл три люстрационных карты судя по е-декларациям этих судей. Это судья Садиг Тагиев из Чернигова, судья Сергей Галеркин из Полтавы, судья Николай Авраменко из Киева", - сказал представитель "Национального корпуса" Назар Кравченко.

По его словам, активисты подготовили обращение с требованием освобождения этих трех судей с занимаемых должностей.

"Соответствующие обращения мы во время акции уже передали", - добавил активист.

Отметим, глава Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины Татьяна Козаченко считает, что в Украине люстрация судебной системы фактически не состоялась. "Люстрация судебной системы фактически не сложилась. Она уже закончена", - подчеркнула Козаченко.

В этой связи она напомнила, что люстрация судей в Украине происходила по закону о восстановлении доверия к судебной власти и по закону об очищении власти.

facebook

Cсылки по теме:

Умер судья Конституционного суда Сергейчук
// NEWSru.ua // Украина // 6 ноября 2016 г.

КС вновь попытается отменить люстрацию, - активисты
// NEWSru.ua // Украина // 27 октября 2016 г.

Минюст: процесс люстрации в Украине выполнен на 98 процентов
// NEWSru.ua // Украина // 26 октября 2016 г.

Cудьи, которых уволили за нарушение присяги, начали обжаловать решения Рады
// NEWSru.ua // Украина // 5 октября 2016 г.

Соболев: после 30 сентября арестовать судей КСУ времён Януковича будет невозможно
// NEWSru.ua // Украина // 21 сентября 2016 г.

В Украине люстрация судебной системы фактически не состоялась - Минюст
// NEWSru.ua // Украина // 11 августа 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 14:59
 Обама поддержал митинги против миграционного указа Трампа
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 31 января 2017 г.  

Последняя новость – 14:59

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017