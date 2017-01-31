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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 31 января 2017 г.
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В Киеве работает 30 пунктов обогрева
время публикации: 10:19
последнее обновление: 10:19
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По состоянию на сегодня, 31-е января, в столице работает 30 пунктов обогрева, 10 из их – круглосуточные. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук.

"За прошедшие сутки в пункты обогрева обратились 50 человек. В общей сложности с момента работы в пункты обогрева обратилось больше 1,5 тыс. человек", – говорит Ткачук.

Как сообщали ранее в КГГА, в этом году в столице отошли от практики развертывания палаток – в основном пункты обогрева находятся в помещениях ЖЭКов, учреждений здравоохранения и так далее. В них люди могут согреться и выпить чай или кофе, в каждом пункте есть аптечка. С полным списком пунктов обогрева и их адресами также можно ознакомиться здесь.

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Вторник, 31 января 2017 г.  

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