Во Львове начались курсы военных капелланов

Курсы военных капелланов Вооруженных сил Украины старотовали в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове.
Об этом во вторник 31 января сообщает пресс-служба Минобороны.
"На протяжении двух недель представители всех конфессий, входящих в Совет по делам душпастырской опеки при Министерстве обороны Украины, будут обсуждать проблематику, которая возникает во время работы капелланов в войсках, и изучать иностранный опыт службы священников... Этот опыт украинскому духовенству будут передавать представители Королевской службы капелланов Канады", - говорится в сообщении.
В курсах подготовки военных капелланов принимают участие 24 священнослужители, среди которых есть христиане – представители православных конфессий, греко - и римо-католики, евангельские христиане, а также капелланы-имамы.
Планируется, что к 1 июня этого года военными капелланами будут укомплектованы боевые бригады Сухопутных войск, Воздушных сил, Военно-Морских сил и Высокомобильных десантных войск.
Напомним, в декабре 2015 года стало известно, что капелланы будут служить в украинской армии на постоянной основе.
|
Cсылки по теме:
В украинской армии появятся капелланы-мусульмане
// NEWSru.ua // Украина // 6 июня 2016 г.
Порошенко помолился за победу с капелланами - участниками АТО и положил цветы к могиле Неизвестному солдату
// NEWSru.ua // Украина // 9 мая 2016 г.
Президент позволит религиозным организациям создавать учебные заведения
// NEWSru.ua // Украина // 23 апреля 2016 г.
В подразделениях Вооружённых сил и Нацгвардии в зоне АТО пребывают 150 капелланов
// NEWSru.ua // Украина // 28 октября 2015 г.
Состоялся премьерный показ документального фильма о капелланах, которые несут службу в АТО
// NEWSru.ua // Культура // 22 сентября 2015 г.