Во Львове начались курсы военных капелланов

Курсы военных капелланов Вооруженных сил Украины старотовали в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове.

Об этом во вторник 31 января сообщает пресс-служба Минобороны.

"На протяжении двух недель представители всех конфессий, входящих в Совет по делам душпастырской опеки при Министерстве обороны Украины, будут обсуждать проблематику, которая возникает во время работы капелланов в войсках, и изучать иностранный опыт службы священников... Этот опыт украинскому духовенству будут передавать представители Королевской службы капелланов Канады", - говорится в сообщении.

В курсах подготовки военных капелланов принимают участие 24 священнослужители, среди которых есть христиане – представители православных конфессий, греко - и римо-католики, евангельские христиане, а также капелланы-имамы.

Планируется, что к 1 июня этого года военными капелланами будут укомплектованы боевые бригады Сухопутных войск, Воздушных сил, Военно-Морских сил и Высокомобильных десантных войск.

Напомним, в декабре 2015 года стало известно, что капелланы будут служить в украинской армии на постоянной основе.

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