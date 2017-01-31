Гройсман: в Авдеевке ситуация полностью контролируемая, подача тепла осуществляется на минимальном уровне

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что по состоянию на 19.00 вторника ситуациям в Авдеевке (Донецкая обл.) контролируемая и властям удается поддерживать минимальный уровень подачи тепла в объекты инфраструктуры города.

"Мы поддерживаем на минимальном уровне параметры тепла и у нас есть надежда на то, что совместными усилиями мы сможем ситуацию удерживать и даже улучшать. Я не хочу вдаваться в технические детали, но по состоянию на сейчас ситуация в городе полностью контролируемая", - сказал он в ходе заседания оперативного штаба в Авдеевской военно-гражданской администрации во вторник 31 января, передает .

Гройсман отметил, что в ходе совещания были отработаны все альтернативные сценарии энергообеспечения Авдеевки, для того чтобы поддерживать на минимальном уровне жизнедеятельность города.

Он сообщил, что Авдеевская городская больница уже находится на альтернативном энергообеспечении, тяжелые больные были эвакуированы, остались только больные, которые в случае необходимости могут продолжить лечение дома.

"Военно-гражданская администрация приняла решение о приостановлении учебного процесса, и это правильное решение. В пяти школах обучались свыше 1 тыс. детей. Массового оттока населения из города нет. Я поручил, чтобы отработали возможность функционирования одной школы, где бы дети могли находиться световой день", - проинформировал он.

Премьер подчеркнул, что президент Украины Петр Порошенко задействовал все механизмы, чтобы враг прекратил обстрелы города.

"Это означает, что как только установится режим тишины, мы сможем привлечь все ремонтные бригады для того, чтобы максимально быстро восстановить энергоснабжение Авдеевки", - сказал он.

Гройсман также сообщил, что в среду, 1 февраля, состоится заседание правительства, в ходе которого также будет рассматриваться вопрос обеспечения жизнедеятельности Авдеевки.

Напомним, 29 января боевики провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций ВСУ, есть потери с обеих сторон. Вследствие обстрелов город остался без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

Президент Петр Порошенко 30 января прервал свой рабочий визит в Германию из-за событий в Авдеевке.

В ночь на 31 января боевики обстреляли Авдеевку из запрещенных минскими соглашениями РСЗО БМ-21 "Град". По соглашениям, эти установки должны быть отведены на 70 км от линии разграничения. Однако боевики стреляли из Донецка.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение, ГСЧС срочно перебрасывает в город дополнительные технические средства. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, входящему в группу "Метинвест", остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обогрев Авдеевки на коксовом газе.

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