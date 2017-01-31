Экс-заместителя губернатора Киевщины будут судить за поборы с подчиненных, - ГПУ

Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению бывшего заместителя главы Киевской областной государственной администрации и начальника управления лечебно-профилактической помощи Департамента здравоохранения указанной облгосадминистрации, в получении неправомерной выгоды.
Об этом во вторник 31 января сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.
"Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины совместно с управлением процессуального руководства по уголовным производствах следователей Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению бывшего заместителя главы Киевской областной государственной администрации и начальника управления лечебно-профилактической помощи Департамента здравоохранения "я указанной облгосадминистрации, в получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что заместитель председателя облгосадминистрации будучи должностным лицом, занимающим ответственное положение, используя предоставленные ему полномочия, с целью личного незаконного обогащения требовал и при пособничестве начальника подчиненного управления получил от подчиненного работницы неправомерную выгоду в сумме 200 тыс. грн за беспрепятственное ее освобождения с должности в связи с переводом на другое место работы.
Действия бывшего заместителя председателя облгосадминистрации квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины, начальника управления указанного органа по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен в Голосеевский районный суд г.. Киева для рассмотрения по существу.
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