 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Вторник, 31 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Экс-заместителя губернатора Киевщины будут судить за поборы с подчиненных, - ГПУ
время публикации: 20:38
последнее обновление: 20:41
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Экс-заместителя губернатора Киевщины будут судить за поборы с подчиненных

Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению бывшего заместителя главы Киевской областной государственной администрации и начальника управления лечебно-профилактической помощи Департамента здравоохранения указанной облгосадминистрации, в получении неправомерной выгоды.

Об этом во вторник 31 января сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины совместно с управлением процессуального руководства по уголовным производствах следователей Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению бывшего заместителя главы Киевской областной государственной администрации и начальника управления лечебно-профилактической помощи Департамента здравоохранения "я указанной облгосадминистрации, в получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что заместитель председателя облгосадминистрации будучи должностным лицом, занимающим ответственное положение, используя предоставленные ему полномочия, с целью личного незаконного обогащения требовал и при пособничестве начальника подчиненного управления получил от подчиненного работницы неправомерную выгоду в сумме 200 тыс. грн за беспрепятственное ее освобождения с должности в связи с переводом на другое место работы.

Действия бывшего заместителя председателя облгосадминистрации квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины, начальника управления указанного органа по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен в Голосеевский районный суд г.. Киева для рассмотрения по существу.

facebook

Cсылки по теме:

В Ужгороде и Житомире разоблачили крупных чиновников-коррупционеров
// NEWSru.ua // Украина // 26 января 2017 г.

В Комитете избирателей проанализировали выступления Саакашвили: чудесный оратор, но врёт
// NEWSru.ua // Украина // 17 января 2017 г.

На взятке погорел замначальника управления Житомирской таможни
// NEWSru.ua // Украина // 15 декабря 2016 г.

Львовского чиновника, пойманного на взятке, арестовали с правом залога
// NEWSru.ua // Украина // 19 ноября 2016 г.

Заместителя мэра Славянска задержали за получение взятки в 150 тыс. грн
// NEWSru.ua // Украина // 16 ноября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 22:03
 Парубий вместе с нардепами обратился с открытым письмом к парламентам мира относительно ситуации в Авдеевке
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 31 января 2017 г.  

Последняя новость – 22:03

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017