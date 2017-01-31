Мининформ просит Facebook ввести механизм борьбы с фейками

Министерство информационной политики Украины просит администрацию Facebook ввести антифейковые механизмы в украинском сегменте социальной сети. Об этом говорится в официальном обращении МИП к администрации соцсети, сообщает пресс-служба Мининформа.
"Мы проанализировали интернет-пространство, учтя запросы пользователей, обратились к руководству социальной сети Facebook с просьбой разработать механизм борьбы с фейковыми новостями для украинцев по аналогии других стран. В свою очередь, МИП готово содействовать процессу по указанию администрации сети", - прокомментировал обращение министр информационной политики Юрий Стець.
По его словам, социальная сеть в Украине приобретает все большую популярность среди пользователей, а также является источником информации для многих СМИ. Поэтому украинцы, в свою очередь, тоже имеют право получать точную и правдивую информацию в Facebook.
Ознакомиться с текстом письма можно здесь.
Недавно администрация Facebook анонсировала введение антифейковых механизмов в США и Германии. Они будут предоставлять пользователям возможность помечать новости как ненадежные для дальнейшего их рассмотрения специализированным агентством.
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