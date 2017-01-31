Из авдеевской горбольницы эвакуировали всех пациентов

Из центральной городской больницы Авдеевки уже эвакуированы все 12 человек, которые находятся на стационарном лечении этого медучреждения, в том числе женщину-роженицу.

Об этом сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Донецкой военно-гражданской областной госадминистрации Владимир Колесник, сообщает "Укринформ".

В Днепре заработал гуманитарный штаб помощи жителям Авдеевки, первый гумконвой направится уже сегодня



"12 больных, находившихся на стационарном лечении в ЦГБ Авдеевки эвакуированы медицинскими бригадами, которые прибыли из Константиновки", - сказал заместитель директора.

Он уточнил, что это все больные, которые на сегодняшний день находились на стационарном лечении в Авдеевке.

По словам Колесника, у департамента есть отработанные маршруты куда и в какие больницы перенаправляют таких пациентов, и сегодня эвакуированных больных готовы принять медицинские учреждения Мирнограда, Покровска и Константиновки.

По сообщению волонтеров Avdiivka SOS со стороны государства подготовлено 150 автобусов для эвакуации местных жителей. За один раз они смогут забрать 4000 человек.

Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что эвакуированы четверо тяжелобольных и людей с особыми потребностями.

Напомним, 29 января боевики провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций ВСУ, есть потери с обеих сторон. Вследствие обстрелов город остался без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

Порошенко 30 января прервал свой рабочий визит в Германию из-за событий в Авдеевке.

В ночь на 31 января боевики обстреляли Авдеевку из запрещенных минскими соглашениями РСЗО БМ-21 "Град". По соглашениям, эти установки должны быть отведены на 70 км от линии разграничения. Однако боевики стреляли из Донецка.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение, ГСЧС срочно перебрасывает в город дополнительные технические средства. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, входящему в группу "Метинвест", остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обогрев Авдеевки на коксовом газе.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что в Авдеевку постоянно поступают дополнительные электрогенераторы и полевые кухни, еду готовят на стадионе "Химик", где установлен палаточный городок. Кроме того, Нацполиция организовала достаточное количество патрулей для обеспечения в городе порядка. Социальные работники и участковые инспекторы постоянно работают с жителями. Паники в городе нет.

При этом он отметил, что из-за продолжающихся обстрелов сегодня, 31 января, ремонтные бригады уже не смогут выйти на место разрыва линии электроснабжения.

В Днепре заработал гуманитарный штаб помощи жителям Авдеевки, первый гумконвой направится уже сегодня



В связи с ситуацией в Авдеевке Донецкой области Днепропетровская областная государственная администрация сформировала гуманитарный штаб помощи жителям этого города, а мэр Днепра Борис Филатов связался с руководством Донецкой областной военно-гражданской администрации и предложил оказать помощь.

"Авдеевка сейчас находится на грани гуманитарной катастрофы, страдают мирные люди.. Учитывая ситуацию, которая сложилась в "серой" зоне, в областном совете заработал гуманитарный штаб помощи жителям Авдеевки. Функционирует он в помещении приемной областного совета, по адресу пр.Поля,2. Приобщиться к помощи могут все жители Днепра и области", - говорится в сообщении пресс-службы Днепропетровской ОГА, обнародованном во вторник днем.

В ОГА со ссылкой на офицера отдела гражданско-военного сотрудничества оперативного командования "ВОСТОК" Бориса Кутового сообщают, что сейчас жители Авдеевки больше всего нуждаются в согревающих химических пакетах, термоодеялах, теплой одежде, шарфах, термосах, продуктовых наборах для употребления без разогрева и уже во вторник будет отправлен первый гуманитарный груз.

"Ситуация на грани гуманитарной катастрофы, люди в сильные морозы остались без тепла и света, поэтому медлить с помощью нельзя! На счету каждая минута, поэтому уже сегодня выезжаем к Авдеевке с первым гуманитарным грузом", - отметил Кутовой.

В свою очередь заместитель председателя облсовета Мгер Куюмчян отметила, что сейчас в Авдеевке плохая связь, поэтому после приезда представителя руководства командования "Восток", "мы сможем лучше координировать свои действия в поставке гуманитарной помощи и получать достоверную информацию".

"Украина должна быть единой не на словах, а на деле. Днепропетровщина всегда была броней в защите целостности государства. Поэтому и сейчас мы должны помочь нашим соотечественникам, мы должны демонстрировать всему миру - мы едины! Поэтому областная власть создает штаб. Призываю каждого жителя не оставаться равнодушными к чужой беде", - обратился председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов.

Кроме этого, мэр Днепра сообщил, что связался с Донецкой областной военно-гражданской администрацией и предложил оказать помощь в связи с эскалацией ситуации в Авдеевке, где который день подряд продолжаются бои и артиллерийские обстрелы со стороны боевиков.

"Связался с Донецкой ВГА. Предложил помощь по Авдеевке... Пожалуйста, Днепр готов предоставить плечо", - написал Филатов в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник днем.

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