Жена экс-главы банка "Михайловский" говорит, что он в больнице

Жена бывшего главы правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко заявила, что ее муж не скрывается от следствия, передает LB.ua.

"Друзья! В связи с недостоверной информацией, которая появилась в интернет-прессе, ЗАЯВЛЯЮ: в связи с резким ухудшением состояния здоровья мой муж Дорошенко И.В. на днях был госпитализирован и находится на стационарном лечении в одном из медицинских учреждений г. Киева!" - написала Эльмира Дорошенко в Facebook.

Напомним, информация о том, что Дорошенко сбежал из-под домашнего ночного ареста, появилась вечером 30 января. Позже прокуратура Киева сообщила, что суд дал разрешение на задержание экс-главы банка "Михайловский". Правоохранители сейчас ищут Дорошенко.

Дорошенко был задержан 12 августа 2016 года по подозрению в хищении 870 млн гривен и доведении банка "Михайловский" до банкротства. В августе Шевченковский райсуд Киева продлил его арест с залогом 137,8 млн гривен до 7 декабря.

3 декабря суд принял решение освободить Дорошенко из-под стражи и применить к нему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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