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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 31 января 2017 г.
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Жена экс-главы банка "Михайловский" говорит, что он в больнице
время публикации: 10:06
последнее обновление: 10:20
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Жена бывшего главы правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко заявила, что ее муж не скрывается от следствия

Жена бывшего главы правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко заявила, что ее муж не скрывается от следствия, передает LB.ua.

"Друзья! В связи с недостоверной информацией, которая появилась в интернет-прессе, ЗАЯВЛЯЮ: в связи с резким ухудшением состояния здоровья мой муж Дорошенко И.В. на днях был госпитализирован и находится на стационарном лечении в одном из медицинских учреждений г. Киева!" - написала Эльмира Дорошенко в Facebook.

Напомним, информация о том, что Дорошенко сбежал из-под домашнего ночного ареста, появилась вечером 30 января. Позже прокуратура Киева сообщила, что суд дал разрешение на задержание экс-главы банка "Михайловский". Правоохранители сейчас ищут Дорошенко.

Дорошенко был задержан 12 августа 2016 года по подозрению в хищении 870 млн гривен и доведении банка "Михайловский" до банкротства. В августе Шевченковский райсуд Киева продлил его арест с залогом 137,8 млн гривен до 7 декабря.

3 декабря суд принял решение освободить Дорошенко из-под стражи и применить к нему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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