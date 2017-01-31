Суд арестовал экс-главу банка "Михайловский" и назначил залог в 160 миллионов

Днепровский районный суд Киева арестовал экс-главу банка "Михайловский" Игоря Дорошенко с возможностью внесения залога в 160 млн гривен.

Об этом на странице в Twitter написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Ранее сегодня сообщалось, что правоохранители задержали и доставили в суд Дорошенко для решения вопроса об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

Напомним, Дорошенко был задержан 12 августа 2016 года по подозрению в хищении 870 млн гривен и доведении банка "Михайловский" до банкротства. В августе Шевченковский райсуд Киева продлил его арест с залогом 137,8 млн гривен до 7 декабря.

3 декабря суд принял решение освободить Дорошенко из-под стражи и применить к нему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

27 января Дорошенко не явился к следователю прокуратуры для объявления ему нового подозрения (кроме хищения имущества дополнительно инкриминируется доведение банка до банкротства). Как сообщил экс-глава банка в своей странице в "Фейсбук", это время он находился в больнице.

Cсылки по теме: